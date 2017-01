Spider-Man Homecoming: Michael Keaton si riteneva troppo giovane per Volture

In attesa di poter ammirare finalmente sul grande schermo le prodezze di Tom Holland nelle vesti di un innovativo Peter Parker nell’atteso Spider-Man Homecoming, il coriaceo e insaziabile Michael Keaton è tornato a parlare in maniera entusiastica del suo celebre villain Volture, e durante un’intervista con EW l’attore ha potuto scendere ancora più nel dettaglio rispetto alla psicologia disturbata di un uomo ricco di sorprese e sfumature. In particolare l’attore ha descritto le grandi difficoltà nel dare corpo e voce a un personaggio nettamente più vecchio rispetto alla sua età anagrafica, dovendo dunque discutere con il regista Jon Watts come poter invecchiare psicologicamente e fisicamente in maniera credibile.

Ricordando brevemente la biografia di Volture – un uomo anziano che inventa una strabiliante cintura antigravitazionale grazie alla quale commette terribili crimini prima di divenire membro di Sinister Six – Michael Keaton ha potuto descrivere nel dettaglio il noto villain di Spider-Man Homecoming, affermando che “il personaggio ha in realtà più rilevanza di quanto non si creda. So che ora c’è questo problema riguardo al mio ruolo in The Founder e di come esso descriva una certa situazione del nostro attuale paese. Tuttavia penso che il fondatore di un fast food sia davvero poco interessante in confronto a un villain del calibro di Volture. Mentirei se dicessi che questo personaggio non è stato da me modellato prendendo in parte spunto dai miei ruoli precedenti, tuttavia la vera innovazione proviene direttamente dal regista Jon Watts, un ragazzo molto brillante a cui ho voluto sottoporre il problema di come impostare al meglio il mio personaggio. Molti altri colleghi si sono rivolti a lui per un consiglio e per avere maggiori dritte e su come impostare l’universo di Spider-Man Homecoming. Il vero problema è stato quello di mettermi addosso più anni di quelli che in effetti ho, come cercare di invecchiare sia fisicamente che psicologicamente per dare credibilità al personaggio. Non sono più un ragazzo, ma non sono nemmeno ancora arrivato al capolinea!“.

Molte in effetti sono state le perplessità iniziali circa la possibilità che Michael Keaton potesse interpretare in maniera credibile in personaggio di Volture in Spider-Man Homecoming, ma alla fine pare che i vertici produttivi e lo stesso regista siano rimasti alquanto soddisfatti del risultato finale.

Diretto da Jon Watts, nel cast del film protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, Marisa Tomei in quelli di zia May e Zendaya sarà invece Michelle.

Al cast si aggiungono Michael Keaton, Michael Barbieri, Donald Glover, Logan Marshall-Green, Martin Starr, Abraham Attah, Selenis Leyva, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., J.J. Totah, Michael Mando, Bokeem Woodbine, Tyne Daly e Kenneth Choi.

La trama ufficiale di Spider-Man Homecoming

Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) che ha fatto il suo sensazionale debutto in Spider-Man Homecoming cerca il suo posto nel mondo come il supereroe SpiderMan. Entusiasta per la sua esperienza con i vendicatore Peter torna a casa, dove vive con la sia Zia May (Marisa Tomei), sotto l’occhio vigile del suom mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Mentre Peter cerca di riprendere la sua normale routine quotidiana una nuova minaccia sorge e un nuovo cattivo, Vulture (Michael Keaton) mette in pericolo la città di New York e metterà a dura prova Spider-Man.

Spider-Man Homecoming è prodotto da Kevin Feige e il team creativo dei Marvel Studios, supervisionato e co-prodotto da Amy Pascal della Sony Pictures che ne detiene i diritti e che ne supervisione lo sviluppo da oltre dieci anni.

Il film si basa su una sceneggiatura scritta da Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford e Chris McKenna, Erik Sommers. Spider-Man è un personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko.

