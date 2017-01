Spider-Man Homecoming: Tom Holland mostra l’upgrade del costume

L’attore protagonista Tom Holland ha appena diffuso un video che mostra l’upgrade del costume che vedremo nell’atteso Spider-Man Homecoming.

Nel video scopriamo maggiori dettagli in merito all’upgrade fatto grazie all’apporto di Tony Stark per migliorare il costume già visto in Civil War.

The most important upgrade out of #CES2017. #spidermanhomecoming Un video pubblicato da ✌️ (@tomholland2013) in data: 5 Gen 2017 alle ore 09:25 PST

Anche senza Spider-Man, la carriera di Andrew sembra andare a gonfie vele. Quest’anno non lo vedremo infatti soltanto in La Battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson, ma anche come protagonista assoluto in Silence di Martin Scorsese, in cui sembra approcciarsi a quello che è il suo ruolo più complesso fino a questo momento.

Per quanto riguarda invece Spider-Man, anche lui sembra essersi ripreso egregiamente dalla separazione con Garfield, passando all’interprete più giovane Tom Holland. Arriverà nei cinema italiani il 6 luglio 2017.