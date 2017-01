Spider-Man Homecoming: Tom Holland approfondisce il personaggio di Ned Leeds

In una recente intervista rilasciata a Heroic Hollywood il giovane attore Tom Holland e novello Peter Parker ha avuto modo di rilasciare alcune nuove indiscrezioni riguardo l’atteso Spider-Man Homecoming, in particolare gettando un pò più di luce riguardo al personaggio di Ned Leeds, celebre giornalista investigativo del Daily Bugle interpretato da Jacob Batalon che, così come emerge dal trailer ufficiale, verrà presto a conoscenza della vera identità di Spider-Man.

Ammettendo come fino ad oggi non siano state fornite molte informazioni circa la natura di Ned Leeds e della sua effettiva entità all’interno della narrazione di Spider-Man Homecoming, Tom Holland ha affermato che il ruolo del personaggio sarà fondamentale in relazione alla nuova super-tuta tecnologica costruita da Tony Stark direttamente per Peter Parker, la quale potrà essere utilizzata appieno dal giovane supereroe solo grazie all’aiuto e alle conoscenze del collega giornalista. Holland ha infatti affermato che “per fortuna, il mio migliore amico nel film, Ned Leeds, è un giocatore completo, un vero esperto di tecnologia. Grazie all’impiego dell’innovativa tecnologia Dell Inspiron 15 illustrata nel film entrambi saremo in grado di sfruttare appieno le potenzialità della tuta e scoprire dunque alcune delle sue nuove caratteristiche che la fanno apparire davvero cool“.

Secondo queste parole pronunciate da Tom Holland pare dunque che questo Spider-Man Homecoming si discosterà decisamente dall’approccio delle precedenti pellicole dedicate all’eroe Marvel, poiché abbandonerà ogni tentativo di risalire alle origini del personaggio e si concentrerà invece sulla possibilità di illustrare i difficili tentativi di Peter Parker di familiarizzare con i propri superpoteri e con le nuove tecnologie in grado di amplificarli. Sarà inoltre molto interessante vedere come il personaggio di Ned Leeds verrà integrato nel racconto, questa volta non come semplice comprimario ma bensì dotato di un peso specifico maggiore.

Diretto da Jon Watts, nel cast del film protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, Marisa Tomei in quelli di zia May e Zendaya sarà invece Michelle.

Al cast si aggiungono Michael Keaton, Michael Barbieri, Donald Glover, Logan Marshall-Green, Martin Starr, Abraham Attah, Selenis Leyva, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., J.J. Totah, Michael Mando, Bokeem Woodbine, Tyne Daly e Kenneth Choi.

La trama ufficiale di Spider-Man Homecoming

Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) che ha fatto il suo sensazionale debutto in Spider-Man Homecoming cerca il suo posto nel mondo come il supereroe SpiderMan. Entusiasta per la sua esperienza con i vendicatore Peter torna a casa, dove vive con la sia Zia May (Marisa Tomei), sotto l’occhio vigile del suom mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Mentre Peter cerca di riprendere la sua normale routine quotidiana una nuova minaccia sorge e un nuovo cattivo, Vulture (Michael Keaton) mette in pericolo la città di New York e metterà a dura prova Spider-Man.

Spider-Man Homecoming è prodotto da Kevin Feige e il team creativo dei Marvel Studios, supervisionato e co-prodotto da Amy Pascal della Sony Pictures che ne detiene i diritti e che ne supervisione lo sviluppo da oltre dieci anni.

Il film si basa su una sceneggiatura scritta da Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford e Chris McKenna, Erik Sommers. Spider-Man è un personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko.

