Spider-Man Homecoming: la scuola di Peter Parker potrebbe essere un STEM

Come si è già avuto modo di intuire dalle numerose indiscrezioni rivelate a proposito dell’atteso Spider-Man Homecoming il nuovo Peter Parker interpretato da Tom Holland verrà rappresentato in gran parte all’interno del proprio “ambiente naturale”, in particolare nel pieno ella propria attività scolastica nella nota Midtown Hight School nel Queens. A tal proposito, durante una recente intervista rilasciata in qualità di ospite d’onore al Consumer Electronics Show 2017 per conto di Dell, l’attore britannico ha rivelato che l’istituto scolastico in cui Peter Parker rivelerà le sue doti di genietto scientifico potrebbe essere tranquillamente un STEM, ovvero una fattispece di scuola professionale orientata verso la scienza, la tecnologia, l’ingegneria e la matematica.

Intervenendo a proposito della grande quantità di tecnologie presenti nel nuovo Spider-Man Homecoming – molte delle quali esposte anche al CES 2017 – Tom Holland ha affermato che un STEM sarebbe una scuola molto adatta per reperire tutti i materiali necessari a Peter Parker per svolgere appieno il proprio ruolo di supereroe, coadiuvato ovviamente dal mentore ed esperto di tecnologia Tony Stark. Inoltre è stata una grande occasione con cui l’attore britannico ha potuto elogiare i numerosi prodotti targati Dell presenti nella nuova pellicola e più in generale in moltissime produzioni cinematografiche dell’ultimo decennio, mettendo in risalto la campagna promozionale parallela messa in atto dalla nota casa produttrice di componentistica elettronica con cui pubblicizzare la serie di computer Inspiron presenti in Spider-Man Homecoming.

Tuttavia già da ora molti fan sperano vivamente che queste tecniche di production placement e brand partnership non offuschino troppo la vera natura di un progetto come Spider-Man Homecoming, memori dell’orami nota pubblicità cinematografica nata attorno a band di successo come Rolex e il franchise di James Bond.

Diretto da Jon Watts, nel cast del film protagonista Tom Holland nei panni di Peter Parker, Marisa Tomei in quelli di zia May e Zendaya sarà invece Michelle.

Al cast si aggiungono Michael Keaton, Michael Barbieri, Donald Glover, Logan Marshall-Green, Martin Starr, Abraham Attah, Selenis Leyva, Hannibal Buress, Isabella Amara, Jorge Lendeborg Jr., J.J. Totah, Michael Mando, Bokeem Woodbine, Tyne Daly e Kenneth Choi.

La trama ufficiale di Spider-Man Homecoming

Il giovane Peter Parker/Spider-Man (Tom Holland) che ha fatto il suo sensazionale debutto in Spider-Man Homecoming cerca il suo posto nel mondo come il supereroe SpiderMan. Entusiasta per la sua esperienza con i vendicatore Peter torna a casa, dove vive con la sia Zia May (Marisa Tomei), sotto l’occhio vigile del suom mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Mentre Peter cerca di riprendere la sua normale routine quotidiana una nuova minaccia sorge e un nuovo cattivo, Vulture (Michael Keaton) mette in pericolo la città di New York e metterà a dura prova Spider-Man.

Spider-Man Homecoming è prodotto da Kevin Feige e il team creativo dei Marvel Studios, supervisionato e co-prodotto da Amy Pascal della Sony Pictures che ne detiene i diritti e che ne supervisione lo sviluppo da oltre dieci anni.

Il film si basa su una sceneggiatura scritta da Jonathan Goldstein, John Francis Daley, Jon Watts, Christopher Ford e Chris McKenna, Erik Sommers. Spider-Man è un personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko.

