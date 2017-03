The Batman: Matt Reeves vuole l’ultima parola sul progetto

Dopo qualche settimana turbolenta, sembra che il progetto che vedrà arrivare al cinema The Batman abbia trovato stabilità e che la presenza di Matt Reeves alla regia stia dando più consistenza a un film che è stato già oggetto di diverse controversie.

Secondo Splash Report, sembra che gli accordi di Reeves con la Warner Bros prevedano che il regista abbia l’ultima parola su ogni aspetto creativo relativo al film, un accordo che sembra avere gli stessi estremi di quello che lo Studio ha stretto James Wan per Aquaman.

Sicuramente l’esperienza pregressa di Matt Reeves fa di lui un buon nome per il film, ma non sappiamo in che misura il suo controllo creativo potrà rendere felici i fan del personaggio DC Comics.

The Batman sarà prodotto da Ben Affleck e Geoff Johns che firmano anche la sceneggiatura. Nel cast J.K. Simmons sarà Jim Gordon e Joe Manganiello sarà Deathstroke. Alla regia Matt Reeves.

