Dune: Parte Due supera i 700 milioni al box office mondiale

Nonostante sia già disponibile su piattaforme digitali, Dune: Parte Due di Warner Bros. e Legendary continua a dimostrare quanto sia vitale l’esperienza del grande schermo per certi tipi di film. Dopo due mesi interi di uscita, l’epico sequel di fantascienza ha superato forse l’ultima importante pietra miliare del box office globale. Questo fine settimana, Dune: Parte Due ha aggiunto circa 1,9 milioni di dollari a livello nazionale e altri 3 milioni di dollari dai mercati esteri, per un totale complessivo di circa 5 milioni di dollari. Questo è stato sufficiente a fargli superare l’incredibile traguardo dei 700 milioni di dollari a livello globale.

Dune: Parte Due ha accumulato quasi 280 milioni di dollari in patria e altri 424 milioni di dollari nei mercati esteri, per un incasso globale complessivo di 704 milioni di dollari. Diretto da Denis Villeneuve, il film è la conclusione del suo adattamento in due parti del romanzo culto di fantascienza di Frank Herbert e segue l’aristocratico Paul Atreides in una discesa nella megalomania mentre organizza una guerra santa contro una fazione in lotta. Dune: Parte Due è stato prodotto con un budget dichiarato di 190 milioni di dollari, detiene ancora il record del più grande weekend di apertura dell’anno e rimane il film di maggior incasso del 2024.

Sempre diretto da Villeneuve, il primo film di Dune è stato distribuito al culmine della pandemia nel 2021, sia nelle sale che sul servizio di streaming precedentemente noto come HBO Max. Questa strategia, applicata a tutti i film del listino 2021 della W.B., è stata ampiamente (e notoriamente) criticata. Villeneuve stesso ha reagito pubblicamente, ma nonostante la diluizione dello streaming, il primo Dune si è rivelato un successo al botteghino, incassando 400 milioni di dollari a livello globale. Questa cifra è salita a 430 milioni di dollari dopo la recente riedizione in vista di Dune: Parte Due.

Entrambi i film hanno incassato oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo, e Villeneuve si è affermato come uno dei principali registi di grande budget oggi in attività. Il primo film ha ottenuto anche 10 nomination agli Oscar, vincendone sei. Il suo contemporaneo, Christopher Nolan, ha dato a Dune: Parte Due un’importante approvazione prima della sua uscita. Come la maggior parte dei film recenti di Christopher Nolan, compreso Oppenheimer, Dune: Parte Due ha avuto particolare successo nel formato IMAX. È stato anche distribuito in una versione IMAX 70mm super-premium in una dozzina di località in tutto il mondo. Da allora il film si è imposto come uno dei maggiori incassi di tutti i tempi nel formato immersivo.