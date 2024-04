Gerard Depardieu arrestato dalla polizia per essere interrogato sulle accuse di violenza sessuale

Gerard Depardieu è stato preso in custodia dalla polizia a Parigi per essere interrogato su accuse di violenza sessuale. L’avvocato dell’attore francese ha dichiarato a BFMTV, affiliata della CNN, che il 75enne si è presentato lunedì in una stazione di polizia parigina per essere interrogato in merito alle accuse di violenza sessuale mosse da due donne. Gli incidenti sarebbero avvenuti sui set cinematografici, uno nel 2021 e l’altro nel 2014.

Secondo i resoconti locali, la prima donna lo ha accusato di averla aggredita quando lavorava come scenografa nella troupe del film del 2022 “The Green Shutters“. La seconda donna ha affermato che lui l’ha aggredita sul set del film del 2015 “The Magician and the Siamese“.

Gerard Depardieu deve già affrontare una denuncia ufficiale di stupro risalente al 2018 da parte dell’attrice Charlotte Arnould, che aveva 22 anni quando sarebbero avvenuti gli incidenti. Il caso rimane aperto. Un’altra denuncia di violenza sessuale presentata l’anno scorso dall’attrice Helene Darras, che ha accusato Depardieu di averla palpeggiata e proposta durante le riprese di un film del 2007, è stata archiviata perché andata in prescrizione.

Nell’aprile 2023, 13 donne hanno accusato l’attore di comportamenti sessualmente inappropriati in un rapporto pubblicato dal sito web investigativo francese Médiapart. Gerard Depardieu ha negato con veemenza tutte le accuse e in ottobre ha scritto una lettera per il quotidiano Le Figaro in cui affermava: “Non ho mai abusato di una donna“.