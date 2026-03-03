HBO Max verso la fusione con Paramount+: il servizio da oltre 150 milioni di abbonati sarà integrato

Il panorama dello streaming globale è pronto a cambiare radicalmente. Dopo l’acquisizione da parte di Paramount Skydance, HBO Max — piattaforma con oltre 150 milioni di abbonati a novembre 2025 — sarà progressivamente integrata con Paramount+ in un unico servizio.

Lanciato nel maggio 2020, HBO Max è diventato uno dei protagonisti della guerra dello streaming, combinando la libreria storica di HBO — da Game of Thrones a I Soprano — con produzioni originali di grande impatto come Peacemaker e il pluripremiato drama The Pitt. Ora, però, il futuro della piattaforma prenderà una direzione diversa.

Come riportato inizialmente da Variety, Paramount Skydance unirà Paramount+ e HBO Max in un’unica piattaforma una volta completata la fusione con Warner Bros. Discovery. Il CEO di Paramount, David Ellison, ha confermato il piano durante una call con gli investitori, indicando che l’operazione sarà completata entro la metà del 2026.

Cosa cambia con la fusione tra HBO Max e Paramount+

Nel corso della call, Ellison ha spiegato la strategia dietro la decisione:

«Avremo completato il consolidamento dei nostri tre servizi sotto un’unica infrastruttura unificata, e potete aspettarvi un approccio simile per questa piattaforma in futuro. Pensiamo che l’offerta combinata, considerando la quantità di contenuti e ciò che possiamo fare dal punto di vista tecnologico, ci metterà in una posizione in grado di competere con i player più grandi nel direct-to-consumer.»

Ellison ha anche precisato che il brand HBO «opererà in modo indipendente», lasciando intendere che l’identità del marchio premium sarà preservata, pur all’interno di una struttura unica.

L’unione delle due piattaforme potrebbe creare un colosso con circa 211 milioni di abbonati diretti, posizionandosi come terzo servizio streaming globale per numero di utenti, dietro Netflix (circa 325 milioni) e Prime Video (circa 315 milioni), ma davanti a Disney+ (131,6 milioni).

Restano però diverse incognite. In primo luogo, il prezzo. Paramount+ propone un piano annuale senza pubblicità a circa 139 dollari, mentre HBO Max arriva a 230 dollari per il piano premium 4K senza pubblicità. Con un debito stimato in circa 79 miliardi di dollari derivante dalla fusione, la nuova entità potrebbe optare per una fascia di prezzo elevata.

Un altro nodo riguarda le licenze. Attualmente diversi titoli Paramount e Warner Bros. sono distribuiti su piattaforme concorrenti come Netflix, Disney+, Hulu e Prime Video. La creazione di un’unica piattaforma potrebbe comportare il ritiro di alcuni contenuti per concentrarli esclusivamente nel nuovo servizio, aumentando così il valore percepito dell’abbonamento.

Infine, c’è la questione produttiva. Paramount Television, CBS Studios e Warner Bros. Television operano oggi con identità distinte. Non è ancora chiaro come verranno riorganizzate sotto la nuova struttura, né se l’elevato indebitamento porterà a un rallentamento nella produzione di contenuti originali.

La fusione tra HBO Max e Paramount+ non rappresenta soltanto una razionalizzazione industriale, ma un tentativo di ridefinire gli equilibri dello streaming globale in un momento di crescente competizione e consolidamento.