La mummia 4 con Brendan Fraser e Rachel Weisz ignorerà gli eventi del terzo film

La mummia 4 ignorerà il precedente capitolo della serie. Uscito nel 1999, il primo La mummia ha presentato Brendan Fraser nei panni di Rick O’Connell e Rachel Weisz in quelli di Evelyn, due personaggi che sono tornati nel 2001 in La mummia – Il ritorno. Solo Fraser ha poi ripreso il suo ruolo nel 2008 in La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone, stroncato dalla critica, con Maria Bello che ha sostituito la Weisz nel ruolo di Evelyn.

Ora, in una recente intervista con Entertainment Weekly, i registi di La mummia 4, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, che costituiscono i due terzi del team di registi Radio Silence, confermano che il loro film non tratterà il terzo film e il suo recasting come canonici. “Beh, Rachel è in questo nuovo film”, dice Bettinelli-Olpin. Questo spinge Gillet ad aggiungere: “Questo dovrebbe rispondere alla tua domanda” (ovvero come sarebbe stato gestito il rapporto con il terzo capitolo.

Sebbene i registi siano riluttanti a rivelare troppo su ciò che hanno in programma per il quarto capitolo, Bettinelli-Olpin anticipa che la sceneggiatura, scritta da David Coggeshall, “ha tutto il cuore e il carattere che si può desiderare”. E continua: “Non credo che Brendan e Rachel accetteranno di partecipare se non ameranno la sceneggiatura, e da quello che hanno letto, penso che gli sia piaciuta molto. Ed è una buona sceneggiatura. Sarà divertente da realizzare“.

Non sono ancora stati rivelati dettagli concreti sulla trama del quarto film, ma l’ultima conferma che La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone non sarà considerato canonico permette di fare alcune ipotesi. Luke Ford, che nel terzo film interpretava Alexander il figlio di Rick ed Evelyn, sembra che non tornerà nei panni nel cast di La mummia 4, ed è dunque possibile che il film ignorerà o cambierà il numero di figli che Rick ed Evelyn potrebbero avere.

Anche attori come Michelle Yeoh, Jet Li e Liam Cunningham, che hanno aderito al franchise nel terzo film, sembrano non partecipare a questa avventura. Oltre a Fraser e Weisz, non sono state rivelate informazioni sul cast del quarto capitolo, ma John Hannah e Oded Fehr, che hanno interpretato rispettivamente i personaggi centrali Jonathan e Ardeth Bay, hanno espresso interesse a tornare.

Con la sceneggiatura di La mummia 4 completata e approvata da Fraser e Weisz e la data di uscita fissata per il 19 maggio 2028, potrebbe non passare molto tempo prima che vengano rivelati ulteriori dettagli sul cast e sulla trama. Sebbene rimangano molte domande sul quarto film, è chiaro che il pubblico non ha bisogno di rivedere La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone per prepararsi.