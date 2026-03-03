Daredevil: Rinascita – Stagione 2, la costumista rivela nuovi dettagli sui nuovi episodi

La costumista di Daredevil: Rinascita, Emily Gunshor, ha recentemente partecipato al podcast Wrap Drinks per una conversazione ad ampio raggio sul suo lavoro nell’MCU. Vale la pena ascoltare l’intervista completa, poiché include molti spunti interessanti sulla rappresentazione dell’Uomo senza paura su Disney+. Per quanto riguarda le rivelazioni sulla seconda stagione, sono relativamente minori. Tuttavia, Gunshor ha accennato al fatto che Heather Glenn è determinata a dimostrare il proprio valore, il che non sorprende, visto che ora è Commissario per la Salute Mentale nell’amministrazione del sindaco Wilson Fisk.

La costumista ha anche rivelato che Kingpin avrà tre tonalità di abiti bianchi nella seconda stagione e ha accennato al fatto che Punisher Special Presentation include alcune sequenze intense legate al fuoco. Parlando di Frank Castle, quando si è trattato di ricreare il suo abito Netflix per l’MCU, il team dei costumi ha dovuto fare affidamento sulle foto perché il costume originale è stato venduto all’asta dalla Marvel Television.

Tornando a Daredevil, ci sono volute 18 settimane per realizzare il suo costume. Ne sono stati realizzati sei in totale: tre per Charle Cox e tre per la sua controfigura, Niko Stavropolous. Cox aveva sei diversi paia di occhiali in diverse tonalità, per garantire che avessero lo stesso aspetto indipendentemente dall’illuminazione. Lo stesso valeva per le lenti della sua maschera.

Gunshor ha anche spiegato che il rosso è stato in gran parte escluso dalla tavolozza dei colori della prima stagione fino a quando Matt Murdock non ha indossato nuovamente il costume. Secondo quanto riferito, questo continuerà anche nella seconda stagione, con il costume che passerà dal rosso al nero. Il produttore esecutivo di Daredevil: Born Again, Jesse Wigutow, ha precedentemente affermato che la seconda stagione ha una “chiarezza di visione” e ha aggiunto: “Abbiamo davvero eliminato tutto ciò che abbiamo costruito attorno a [Matt e Fisk], e sono solo loro due, faccia a faccia, in un climax davvero soddisfacente, credo”.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.