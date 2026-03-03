Outlander 8 riporta al centro la controversa storyline di Jamie e Claire dopo il “tradimento”

L’ottava e ultima stagione di Outlander è ormai all’orizzonte e tornerà ad affrontare una delle dinamiche più divisive tra Jamie e Claire dopo il clamoroso “tradimento” della stagione 7. A parlarne è stata Caitríona Balfe in un’intervista a ScreenRant, anticipando come evolverà il rapporto tra i due protagonisti nel capitolo finale della serie.

La saga storica tratta dai romanzi di Diana Gabaldon segue Claire Beauchamp, infermiera della Seconda Guerra Mondiale che, durante la luna di miele in Scozia, viene misteriosamente trasportata nel 1743. Da quel momento si sviluppa una storia che intreccia amore, perdita e conflitto tra passato e futuro. Nel corso delle stagioni, il legame tra Claire e Jamie Fraser è diventato il cuore emotivo della serie.

La stagione 7, però, ha introdotto una svolta scioccante: Claire ha trascorso una notte con Lord John Grey, il migliore amico di Jamie e padre adottivo di suo figlio, mentre Jamie era ritenuto morto. Il ritorno improvviso di Jamie ha trasformato quell’episodio in una ferita aperta, lasciando pubblico e personaggi con un senso di tradimento difficile da ignorare.

Caitríona Balfe spiega la tensione tra Claire e Jamie dopo la notte con Lord John

Intervistata da Tatiana Hullender di ScreenRant, Balfe ha commentato la reazione di Jamie e il clima tra i due protagonisti nella nuova stagione. L’attrice ha spiegato:

«Credo che Claire pensi: “Dai!” Giusto? Sì, superala. Ma non sono contro Jamie.»

Ha poi aggiunto:

«Non credo che il fatto che lui abbia bisogno di un po’ più di tempo e sia ancora un po’ risentito sia necessariamente sbagliato. Però la dinamica tra i due è piuttosto divertente, perché Claire alza gli occhi al cielo e pensa: “Non l’hai ancora superata?” Ma lo capisco.»

Balfe riconosce che, pur non essendo stata un’azione intenzionalmente crudele, la notte tra Claire e Lord John rappresenta comunque un duro colpo per Jamie:

«Anche se non è stato intenzionale da parte di Claire e di Lord John, penso che per Jamie sia un grande tradimento. Quindi avrà bisogno di un momento, con grande fastidio di Claire. Ma sì, gli servirà un momento.»

La stagione 7 aveva già mostrato quanto la scoperta avesse colpito Jamie, arrivando ad aggredire Lord John in un impeto di rabbia. Il loro confronto finale ha riacceso tensioni mai del tutto sopite, lasciando intendere che la frattura emotiva non sia ancora stata sanata.

L’ottava stagione, che adatterà principalmente il nono romanzo della saga, Go Tell the Bees That I Am Gone, riporterà al centro la Rivoluzione Americana a Fraser’s Ridge, insieme al ritorno di volti familiari e nuove minacce. In parallelo, Claire sarà ancora divisa tra passato e presente, anche alla luce delle visioni legate alla figlia Faith. Con la conclusione della serie ormai vicina, il percorso di riconciliazione tra Jamie e Claire sarà uno degli snodi emotivi più delicati dell’epilogo.

Outlander tornerà su Starz il 6 marzo 2026.