Netflix acquista i diritti di una serie di romanzi epici in un accordo a 7 cifre

Netflix ha acquistato i diritti di una serie epica fantasy virale. Il primo romanzo ha fatto il botto su BookTok, raccogliendo 3 milioni di visualizzazioni nei primi due mesi solo grazie alle menzioni. Scritto dallo stesso autore di Blood & Rose e Dirty Nasty Freeks, il romanzo fantasy epico è salito al primo posto della classifica dei bestseller di Amazon dopo il suo debutto ed è solo il primo libro della trilogia.

Come vincitore delle tendenze in crescita delle piattaforme di streaming, Netflix non sta rallentando i suoi passi.

Netflix possiede ora i diritti di Quicksilver di Callie Hart

Con la HBO che possiede i diritti dell’intero universo di Game of Thrones e il progetto di Prime Video di adattare il mondo di J.R.R. Tolkien, l’impegno di Netflix nel genere fantasy si concentra su singole serie originali che sono diventate dei successi in streaming, come Sandman, Stranger Things, The Witcher e molte altre.

Secondo Deadline, Netflix si è aggiudicata i diritti del fenomeno BookTok di Callie Hart, Quicksilver, in un’asta mediata da WME. Si dice che l’accordo sia a sette cifre. Sebbene non sia chiaro quale sia l’intenzione dello streamer di adattare il libro come film o serie, Hart sarà il produttore esecutivo del nuovo progetto, mentre Elizabeth Cantillon sarà la produttrice per The Cantillon Company.