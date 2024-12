Il prossimo film di Star Wars ha terminato le riprese, il boss di Lucasfilm svela il futuro di Grogu

Il prossimo film di Star Wars, The Mandalorian and Grogu, ha ufficialmente terminato le riprese, e sembra che il suo piccolo eroe verde abbia un futuro davanti a sé all’interno della storia. The Mandalorian and Grogu è stato annunciato nel gennaio 2024 come la continuazione della storia della serie televisiva The Mandalorian, che vedrà Din Djarin e Grogu lavorare per conto dei ranger della Nuova Repubblica, mentre il Mandaloriano accompagnerà il figlio appena adottato nel suo viaggio di apprendistato. Per quanto riguarda i dettagli, si conosce solo una parte limitata del cast di The Mandalorian and Grogu, e questi segreti sono sopravvissuti alla produzione.

Ciò significa che i segreti e le sorprese che attendono il pubblico in The Mandalorian e in Grogu sono davvero sotto stretto controllo. Filoni, tuttavia, ha anche fatto qualche piccolo accenno al futuro di Grogu, parlando dell’evoluzione del personaggio – sia nell’universo che dietro le quinte – e insistendo sul fatto che “è diventato una star”.

Cosa significano i commenti di Dave Filoni per Star Wars

Per coloro che sono pronti a vedere Star Wars di nuovo sul grande schermo, questa è una notizia entusiasmante, poiché è il primo film di Star Wars a completare la produzione e a prepararsi per un’uscita sul grande schermo dopo Star Wars: The Rise of Skywalker del 2019. Dopo anni di progetti cinematografici di Star Wars abbandonati, The Mandalorian and Grogu sta finalmente facendo un altro passo verso il debutto sul grande schermo, diventando molto più di una semplice idea sulla carta. L’attesa per un nuovo film di Star Wars è quasi finita e sembra che ci sia molto in serbo per i suoi personaggi.