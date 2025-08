Il film campione di ascolti di Netflix è praticamente il nuovo Frozen

Frozen è uno dei più grandi successi Disney di tutti i tempi, quindi è piuttosto significativo che Netflix stia paragonando il suo nuovo film alla famosa serie musicale. Con solo due film, la serie Frozen ha incassato 2,77 miliardi di dollari al botteghino e ha avuto un enorme impatto culturale, consolidandosi come una delle serie più iconiche della Disney.

Mentre la Disney è nota per la produzione di nuovi IP di successo dopo il successo, lo stesso non si può dire per la produzione animata di Netflix. Molte società di animazione, come Sony Pictures Animation e DreamWorks, hanno distribuito film direttamente sul servizio di streaming. Tuttavia, spesso non hanno lo stesso impatto dei film d’animazione per il cinema.

Fortunatamente, tutto questo sta cambiando con una recente uscita animata di Netflix. Questo film del 2025 ha stabilito importanti record per Netflix, ha ottenuto molti premi e ha costruito una base di fan considerevole. Con voci su sequel e altri progetti in cantiere, è comprensibile perché venga definito il Frozen di Netflix.

Netflix sta già definendo KPop Demon Hunters il suo Frozen

KPop Demon Hunters è uno dei più grandi successi animati di Netflix di sempre, e l’azienda lo sa bene. Secondo alcune fonti, Netflix sta confrontando internamente il successo di KPop Demon Hunters con quello di Frozen. Il servizio di streaming vede il potenziale di questo film di diventare grande quanto il franchise delle principesse Disney, il che è un’affermazione audace.

Tuttavia, l’affermazione è supportata dai dati. Il film è stato costantemente nella Top 10 di Netflix sin dalla sua uscita ed è ora il film d’animazione originale più visto di tutti i tempi su Netflix. Il film ha ricevuto il plauso della critica ed è considerato uno dei migliori film d’animazione dell’anno.

La colonna sonora di KPop Demon Hunters è un altro motivo per cui è stato paragonato così tanto a Frozen. “Your Idol” ha raggiunto il secondo posto nella classifica statunitense di Spotify il 3 luglio, mentre “Golden” ha raggiunto il terzo posto tra i gruppi K-pop femminili. La colonna sonora ha fatto scalpore sui servizi di streaming musicale, eguagliando il successo di Frozen.

Netflix sta progettando altri KPop Demon Hunters

Netflix ha grandi progetti per il futuro di KPop Demon Hunters, sperando di espanderlo in un franchise di grande successo. Innanzitutto, sono in lavorazione due sequel animati, che trasformeranno la serie in una trilogia. Netflix è anche interessata a una versione live-action del film, cosa che nemmeno Frozen ha ancora fatto.

Inoltre, Netflix sta valutando la possibilità di adattare KPop Demon Hunters per la TV e per il teatro. Questi piani dimostrano che Netflix riconosce chiaramente che KPop Demon Hunters ha un enorme seguito di fan e che la serie è lungi dall’essere finita.