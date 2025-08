La nuova serie TV di Star Wars mostrerà finalmente la guerra tra i Jedi e i Sith

Finalmente, la terza stagione di Star Wars: Visions (e un prossimo spin-off) ci mostrerà la guerra tra i Jedi e i Sith. L’Impero Sith cadde mille anni prima della saga di Skywalker e Darth Bane lo reinventò successivamente. Non ci sarebbero mai più stati eserciti di Sith, non dopo la Regola dei Due.

Gli spettatori tendono a sottovalutare i Sith del passato, ritenendo che l’iterazione di Darth Bane sia stata l’unica veramente riuscita. Ma ci sono state molte occasioni in passato in cui i Jedi sono stati portati sull’orlo della distruzione; infatti, l’Ordine 66 non è stato nemmeno il primo Jedi Purge. Ora, finalmente, Star Wars potrebbe essere sul punto di mostrare la vera guerra tra Jedi e Sith.

I Jedi stanno tornando nella galassia di Star Wars: Visions

Star Wars: Visions è una serie antologica unica nel suo genere, che permette a diversi studi di animazione di giocare nel mondo creato da George Lucas. Uno di questi, “The Ninth Jedi”, ha presentato agli spettatori una galassia in cui i Jedi erano stati quasi completamente sterminati. Creata da Production IG e scritta e diretta da Kenji Kamiyama, questa linea temporale sta per tornare.

Nella timeline di “The Night Jedi”, Kara Zhima, figlia di un famoso fabbro, si è unita all’Ordine Jedi sotto il Maestro Margrave Juro. Ha già incrociato le lame con i Sith e lo farà sicuramente di nuovo, poiché vive in un’epoca in cui chiunque scelga la luce deve opporsi all’oscurità. È destinata a una guerra totale.

Questa storia sarà raccontata nella terza stagione di Star Wars: Visions e continuerà in una miniserie spin-off il prossimo anno.

Come prevarrà il lato chiaro?

Stranamente, in un certo senso l’Impero Sith è sicuramente più difficile da sconfiggere di quello fondato da Palpatine. Ai tempi di Luke Skywalker, i Jedi dovevano solo sconfiggere (o redimere) due Sith per batterli, e l’Impero crollò nei 12 mesi successivi, distrutto nella battaglia di Jakku.

Un Impero Sith è però una prospettiva diversa. Il lato oscuro è diffuso, diluito, sparso in ogni sistema stellare piuttosto che concentrato in due soli individui. La luce dei Jedi dovrebbe sicuramente brillare molto più intensamente per scacciare le ombre dei Sith.

Le storie di “The Ninth Jedi” promettono ora di raccontarci una storia che abbiamo solo sognato di vedere fino ad ora. Gli spettatori hanno sempre desiderato vedere vasti eserciti di Jedi e Sith scontrarsi – questo è uno dei motivi per cui Knights of the Old Republic è così iconico – ed è proprio quello che finalmente avremo. Star Wars: Visions stagione 3 uscirà il 29 ottobre.