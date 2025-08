Anthony Mackie rivela come ha rischiato di perdere il ruolo decisivo della sua carriera

Di recente, Anthony Mackie è diventato un nome familiare, ma non è sempre stato così. L’attore 46enne ha esordito nei primi anni 2000, interpretando un paio di ruoli occasionali in serie TV e ruoli secondari in film come The Manchurian Candidate di Jonathan Demme e She Hate Me di Spike Lee.

Le cose hanno preso una svolta importante per Mackie quando ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe (MCU) nel 2014 in Captain America: The Winter Soldier. Lì, ha interpretato Sam Wilson / Falcon. Mackie avrebbe poi ripreso questo ruolo in Ant-Man, Captain America: Civil War e altri ancora, fino a diventare il nuovo titolare del ruolo di Captain America e avere un film tutto suo, Captain America: Brave New World di quest’anno.

Nonostante il film abbia avuto un incasso deludente, ha contribuito a far affermare Sam Wilson come una parte fondamentale della fase successiva del MCU, dato che alla fine del film si prefigge di rifondare gli Avengers e guidarli. Molto prima del suo debutto nel MCU, Mackie ha recitato in un film importante che ha vinto un Oscar. L’attore ha di recente spiegato come ha rischiato di perdere quella parte.

Anthony Mackie ha quasi perso l’occasione per The Hurt Locker

Mackie ricorda come una scelta errata in carriera gli abbia quasi fatto perdere il ruolo in The Hurt Locker. Mackie interpretava il sergente JT Sanborn nel film. Il personaggio è un ruolo chiave in questo film di Kathryn Bigelow, e la parte è stata essenziale per far conoscere Mackie a un pubblico più ampio.

The Hurt Locker è stato anche il film di maggior successo nella carriera di Mackie in termini di premi. Il film ha vinto il premio come Miglior Film ed è entrato nella storia degli Oscar grazie alla vittoria di Bigelow per la Miglior Regia, la prima donna in assoluto a vincere l’ambito premio. Tra gli altri premi Oscar vinti figurano la Migliore Sceneggiatura Originale e il Miglior Montaggio.

Parlando con Variety, Anthony Mackie spiega come abbia rischiato di perdere il ruolo nel film. Ha spiegato di aver dovuto “ritirarsi da Hurt Locker” a causa di un film in ritardo, diretto da “probabilmente il peggior regista di sempre“. Questo film non è mai uscito, ma avrebbe potuto fargli perdere il ruolo.

Nel frattempo, Bigelow e il suo team hanno offerto la parte a un altro attore. Tuttavia, quest’ultimo “ha rifiutato perché non era abbastanza remunerato” e la produzione ha accolto Mackie di nuovo sul set. Ecco la citazione completa di Mackie qui sotto:

“Hurt Locker” è probabilmente una delle esperienze di recitazione più importanti che abbia mai avuto. L’abbiamo girato nel 2007 e ricordo che stavo girando un film in North Carolina con quello che probabilmente è il peggior regista di sempre. Ironicamente, per questo motivo il film non è mai uscito.

Per questo motivo, il film non è stato accettato e ho dovuto ritirarmi da “Hurt Locker”. L’hanno offerto a qualcun altro, ma lui ha detto di no perché non c’erano abbastanza soldi.

Sono passato da questo pessimo regista che non aveva alcun diritto di lavorare nel settore o di occupare la sedia del regista a Kathryn Bigelow. Dal momento in cui sono atterrato ad Amman, in Giordania, ci siamo subito messi al lavoro con la ricerca culturale, la ricerca militare, gli studi sui personaggi: il vero lavoro di un regista. È stato davvero toccante per me capire il tipo di persone con cui voglio lavorare e il tipo di persone con cui non dovrebbero lavorare.

La fortuna ha girato bene per Anthony Mackie che adesso è non solo uno degli attori più in vista al mondo, grazie ai ruoli Marvel, ma anche un interpreta solido e ricercato.