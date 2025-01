Pathos Pitch Stories: al via il bando per l’edizione 2025

Pathos annuncia ufficialmente l’apertura delle iscrizioni per il Pathos Pitch Stories 2025, un evento esclusivo dedicato alla presentazione di progetti audiovisivi innovativi. Creato per scoprire e supportare autori, l’evento rappresenta una piattaforma unica per registi, sceneggiatori e produttori desiderosi di far conoscere le loro idee al panorama del cinema e della produzione audiovisiva. Pathos Srl, attraverso Pathos Distribution, è una società attiva nella distribuzione di cortometraggi, documentari e film. Negli ultimi anni ha ampliato le proprie attività, attraverso la produzione e la post-produzione, consolidando così la sua presenza nell’intera filiera audiovisiva.

Categorie in gara

I partecipanti potranno candidare progetti in tre categorie principali:

Powered by

Short Film: durata massima di 20 minuti.

Short Documentary: durata massima di 30 minuti.

Documentary: durata massima 70 minuti

Come Partecipare

Le iscrizioni sono aperte dal 9 gennaio 2025 al 15 marzo 2025, con fee variabile a seconda del periodo di registrazione. La presentazione dei progetti avverrà esclusivamente tramite la piattaforma FilmFreeway PathosPitchStories. Ogni progetto dovrà essere corredato dalla documentazione richiesta, tra cui logline, sinossi, moodboard e altri materiali specificati nel regolamento.

Criteri di selezione

I progetti saranno valutati in base a originalità, qualità della presentazione, fattibilità, impatto potenziale e strategia di distribuzione. Un massimo di 15 progetti sarà selezionato per partecipare alle sessioni di pitch.

L’evento

Il PATHOS PITCH STORIES si svolgerà tra aprile e maggio 2025 a Roma, offrendo ai partecipanti l’opportunità di presentare i propri progetti davanti a una giuria di esperti del settore e di ricevere feedback professionali. I progetti selezionati avranno inoltre accesso a opportunità di sviluppo, produzione e distribuzione.