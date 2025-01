Gli Anelli del Potere: il calo degli spettatori della seconda stagione è stato rivelato da un nuovo rapporto

La seconda stagione de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, ha subito un calo di spettatori rispetto alla stagione 1, e un nuovo rapporto ne rivela l’entità. Creata da Patrick McKay e J.D. Payne, la serie Prime Video Il Signore degli Anelli ha debuttato nel 2022, raccontando l’ascesa del male nella Terra di Mezzo durante la Seconda Era. Le recensioni della stagione 2 de Gli anelli del potere hanno salutato i nuovi episodi come un miglioramento rispetto alla stagione 1 nell’estate del 2024, ma il secondo episodio non ha raggiunto i livelli di audience della stagione di debutto.

Un nuovo rapporto di Luminate, una società di analisi dello streaming di terze parti, rivela che il calo di spettatori per la stagione 2 de Gli Anelli del Potere è stato piuttosto significativo. Secondo la società, nelle prime 12 settimane di disponibilità la stagione 2 ha registrato un calo del 60% rispetto alla stagione 1 in termini di minuti totali guardati. La notizia contenuta nel rapporto di Luminate arriva mentre la società rivela che il calo di spettatori de Gli Anelli del Potere ha accompagnato un calo anche per i contenuti Marvel e Star Wars, con tre grandi franchise in calo.

Cosa significa il calo di spettatori della seconda stagione de Gli anelli del potere per lo show

Prima dell’uscita della prima stagione de Gli anelli del potere, lo show era stato pubblicizzato come un’impresa da cinque stagioni per Amazon, con una spesa totale della società per la serie che avrebbe dovuto raggiungere il miliardo di dollari alla sua conclusione. Nonostante il calo di spettatori, Amazon sembra essere ancora impegnata in questo piano. McKay e Payne hanno recentemente rivelato di aver già iniziato a lavorare alla terza stagione di Gli anelli del potere, le cui riprese potrebbero iniziare quest’anno.

Secondo quanto riportato da THR, la direttrice degli Amazon Studios Jennifer Salke ha rivelato in ottobre che la società si aspetta che la seconda stagione de Gli anelli del potere raggiunga alla fine gli spettatori della prima stagione. La seconda stagione è rimasta in testa alle classifiche Nielsen per tutta la sua durata, con oltre 1 miliardo di minuti di streaming nelle prime due settimane. Il rapporto di THR rileva inoltre che lo show rimane uno dei 5 programmi di maggior successo di Prime Video.