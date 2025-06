Warner Bros. Discovery si riorganizza: streaming e cinema diventano società distinte

Warner Bros. Discovery si divide ufficialmente in due società. Warner Bros. è stata dietro alcune delle principali produzioni cinematografiche degli ultimi anni, tra cui Barbie e altre ancora. La società possiede anche HBO e Max, un servizio di streaming leader che ha prodotto serie di successo come House of the Dragon e The White Lotus. Quest’anno, la società ha già ottenuto alcuni importanti successi al botteghino, tra cui A Minecraft Movie e Sinners, il film horror di Ryan Coogler che mescola diversi generi e che ha avuto un successo inaspettato al suo uscita ad aprile.

Secondo quanto comunicato da Warner Bros. Discovery, la società di grande influenza si sta ufficialmente dividendo in due. I due gruppi saranno ora società separate e quotate in borsa, denominate Streaming & Studios e Global Networks. La divisione Streaming & Studios sarà composta da Warner Bros. Television, Warner Bros. Motion Picture Group, DC Studios, HBO e HBO Max. Ospiterà anche le loro librerie di film e programmi televisivi. Global Networks manterrà i marchi di intrattenimento, sport e informazione televisiva, tra cui CNN e altri.

Cosa significa questo per Warner Bros. Discovery

La scissione comporta una nuova ripartizione del controllo creativo. L’attuale presidente e CEO di Warner Bros. Discovery, David Zaslav, diventerà presidente e CEO di Streaming & Studios. Zaslav ha sottolineato che la società ha un “prezioso patrimonio che [essi] continueranno con orgoglio in questo nuovo capitolo”. Il nuovo presidente e CEO di Global Networks sarà Gunnar Wiedenfels, attualmente CFO di Warner Bros. Discovery. Entrambi rimarranno nei loro attuali ruoli fino al completamento della scissione il prossimo anno. Di seguito sono riportate alcune dichiarazioni di Wiedenfels, Zaslav e del presidente del consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery, Samuel A. DiPiazza Jr.

David Zaslav: Il significato culturale di questa grande azienda e le storie di grande impatto che ha portato alla vita per oltre un secolo hanno toccato innumerevoli persone in tutto il mondo. È un patrimonio prezioso che continueremo con orgoglio in questo nuovo capitolo della nostra gloriosa storia. Operando in futuro come due aziende distinte e ottimizzate, daremo a questi marchi iconici la maggiore focalizzazione e flessibilità strategica di cui hanno bisogno per competere in modo più efficace nel panorama mediatico in continua evoluzione di oggi.

Gunnar Wiedenfels: Questa separazione darà nuovo slancio a entrambe le società, consentendo loro di sfruttare i propri punti di forza e i propri profili finanziari specifici. Ciò consentirà inoltre a ciascuna società di perseguire importanti opportunità di investimento e di aumentare il valore per gli azionisti. In Global Networks, ci concentreremo sull’identificazione di ulteriori modi innovativi per collaborare con i partner di distribuzione al fine di creare valore per gli spettatori lineari e in streaming a livello globale, massimizzando al contempo le nostre risorse di rete e generando flusso di cassa libero.

Samuel A. Di Piazza, Jr.: Ci siamo impegnati con gli azionisti a identificare la strategia migliore per realizzare il pieno valore del nostro entusiasmante portafoglio di attività, e il Consiglio ritiene che questa operazione sia un ottimo risultato per gli azionisti di WBD. Questo annuncio riflette il impegno costante del Consiglio nel valutare e perseguire opportunità che aumentino il valore per gli azionisti.

Questi membri chiave dell’attuale team di Warner Bros. Discovery hanno delineato diversi vantaggi di questa scissione. La decisione importante arriva in un momento in cui aziende storiche come Warner Bros. devono rispondere a un mercato in rapida evoluzione. Principalmente, lo streaming ha portato al rapido declino della televisione lineare, che ha reso i prezzi delle azioni instabili e gli investitori indecisi. Ciò ha portato a cambiamenti simili, come la scissione di Lionsgate da Starz. Ora, Warner Bros. Discovery è diventata l’ultima azienda a trovare un modo per dissociare il proprio marchio principale da alcune delle sue attività televisive lineari.