The Walking Dead: Daryl Dixon rinnovata per una quarta e ultima stagione

AMC ha rinnovato The Walking Dead: Daryl Dixon per una quarta e ultima stagione. Il personaggio si recherà in Spagna per la prossima stagione dello spin-off di The Walking Dead, ma sarà dunque la sua ultima avventura, almeno in questa versione. Norman Reedus, che interpreta Dixon, e Melissa McBride, che interpreta Carol Peletier, torneranno entrambi sul set.

La produzione dell’ultima stagione di otto episodi inizierà questo mese in Spagna, prima della terza stagione, che debutterà il 7 settembre. Come riportato da Deadline, l’annuncio è stato dato durante il panel Hall H dello show al San Diego Comic-Con, dove Reedus e McBride sono stati raggiunti dallo showrunner David Zabel, dal produttore esecutivo Scott M. Gimple, dal chief content officer di The Walking Dead Universe e dal produttore esecutivo Greg Nicotero.

“Dopo molte discussioni, tre settimane fa abbiamo iniziato a lavorare alla quarta stagione”, ha detto Zabel. “Sarà una stagione super-dimensionata. Realizzeremo otto episodi, il che è fantastico… e ci permetterà davvero di completare la storia di Daryl e Carol in Spagna, che sarà molto emozionante e potente. Completerà anche questa parte del viaggio dei personaggi, l’avventura europea, e quindi sarà l’ultima stagione di questa iterazione della serie. E poi, vedremo cosa riserva il futuro a questi personaggi. Sono sicuro che ci saranno molte novità, ne parliamo sempre, ma sarà la quarta e ultima stagione“.

La quarta stagione sarà dunque girata nei dintorni di Madrid, in località quali Bilbao, Galizia, Andalusia, la regione di Segovia e Toledo. Reedus ha dichiarato durante il panel: “Il finale è molto particolare. David ha fatto un ottimo lavoro nel delineare questi due personaggi, le loro storie e il loro percorso. Ed è dolceamaro sotto molti aspetti”. McBride ha anticipato che ci sono ancora “molte storie da raccontare, e un cast e una troupe fenomenali che stanno lavorando molto duramente a questa stagione finale, e siamo tutti molto orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto”.

La terza stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon segue Carol e Daryl mentre continuano il loro viaggio verso casa e verso le persone che amano. Mentre lottano per ritrovare la strada, il percorso li porta sempre più lontano, conducendoli attraverso terre lontane con condizioni mutevoli e sconosciute, mentre assistono ai vari effetti dell’apocalisse dei Walker.

Norman Reedus ha dichiarato: “Daryl Dixon è stato un viaggio incredibile. Ringrazio tutti i fan che ci hanno accompagnato in questo viaggio. È stato un privilegio costruire questa storia per questi personaggi e siamo molto grati per come è stata accolta. Il vostro amore e il vostro sostegno hanno reso ogni momento speciale. Questo finale non è solo una conclusione, è una celebrazione di ciò che abbiamo condiviso insieme. Continuate a portare avanti questo amore: il viaggio di Daryl è lungi dall’essere finito“.

Melissa McBride ha aggiunto: “È stata un’emozione unica girare questa parte dell’avventura di Daryl e Carol insieme in Europa e continuo a tornare per vedere ancora questi due personaggi. Ci sono ancora tante storie da raccontare e tante cose che i fan possono aspettarsi. Mi godrò questi momenti man mano che arriveranno e sono entusiasta che i fan possano vedere ciò su cui abbiamo lavorato in questi luoghi incredibili”.

“In due serie straordinarie che abbracciano quasi due decenni, Norman e Melissa hanno dato vita a due dei personaggi più iconici della storia della televisione. Daryl e Carol hanno accompagnato i fan in un viaggio indimenticabile e intensamente umano fatto di sfide, sopravvivenza, speranza e amicizia, e la risposta dei fan, fin dai primi momenti di The Walking Dead, è stata straordinaria. Non vediamo l’ora di condividere la terza stagione di Daryl questo autunno e di iniziare la produzione della quarta e ultima stagione in Spagna“, ha dichiarato Dan McDermott, presidente dell’intrattenimento e degli AMC Studios per AMC Networks. ”Qualunque cosa attenda questi due amati personaggi, sappiamo che The Walking Dead Universe è un franchise senza tempo che offre infinite possibilità per storie e personaggi nuovi e vecchi“.