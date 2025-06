The End: online il trailer del primo film di finzione di Joshua Oppenheimer, nei cinema dal 3 luglio

È stato finalmente diffuso online il trailer di The End, l’attesissimo esordio nella fiction di Joshua Oppenheimer, il regista due volte candidato all’Oscar e autore di due documentari rivoluzionari come The Act of Killing (2012) e The Look of Silence (2014). Il film arriverà nei cinema italiani dal 3 luglio, distribuito da I Wonder Pictures.

The End è un ambizioso racconto post-apocalittico che mescola dramma intimo, distopia e riflessione politica in un contesto visivamente potente e simbolico. Scritto e diretto da Oppenheimer insieme a Rasmus Heisterberg (A Royal Affair, In the Blood), il film è stato presentato con grande successo nei principali festival internazionali, tra cui Telluride, Toronto, San Sebastián e la Berlinale, ricevendo consensi per la sua audacia narrativa e la forza delle sue interpretazioni.

Nel cast, spiccano nomi di assoluto rilievo. Tilda Swinton, vincitrice del Premio Oscar, guida il gruppo di protagonisti con la sua consueta intensità. Al suo fianco Michael Shannon, due volte candidato all’Oscar e noto per ruoli in Animali notturni e Revolutionary Road. Completano il cast i giovani talenti George MacKay (1917, The Beast) e Moses Ingram (La regina di scacchi, La donna del lago).

Il trailer – suggestivo e carico di tensione – introduce lo spettatore in un mondo crepuscolare dove la civiltà sembra prossima al collasso, ma dove sopravvivono ancora emozioni umane, interrogativi morali e una sorprendente intimità. Tra immagini oniriche e momenti di cupa bellezza, The End si preannuncia come un film destinato a lasciare il segno, non solo per la portata visiva ma per la sua capacità di affrontare temi universali come il tempo, la fine, la memoria.

Per Oppenheimer, si tratta di una nuova fase creativa, dopo aver ridefinito il documentario come strumento di denuncia e riflessione politica. The End rappresenta il suo passaggio alla finzione, ma senza abbandonare lo sguardo lucido, spietato e poetico che ha sempre contraddistinto il suo cinema.