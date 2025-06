Al Pacino rivela perché ha rifiutato il ruolo di Han Solo in Star Wars: “Mi hanno offerto una fortuna”

Il ruolo di Han Solo in Star Wars era stato inizialmente offerto al leggendario attore Al Pacino, che recentemente ha rivelato il motivo per cui ha rifiutato. Sin dal suo debutto nel 1977, Han Solo è spesso considerato uno dei più grandi personaggi di Star Wars di tutti i tempi. Ciò è dovuto in gran parte alla performance di Harrison Ford, che ha incarnato la natura affascinante, fredda e rude del contrabbandiere dal cuore d’oro creato da George Lucas. I prossimi film di Star Wars andranno oltre Han, ma la sua eredità rimane.

È interessante notare che questa eredità avrebbe potuto avere un volto diverso, come rivelato a Entertainment Weekly (tramite The Independent). Il volto in questione è quello di Al Pacino, il leggendario attore noto per i suoi ruoli in film come Heat, Il Padrino, Scarface e molti altri famosi film hollywoodiani, che ha rivelato perché ha rifiutato il ruolo di Han Solo negli anni ’70:

“Mi hanno dato il copione e ho pensato: ‘Non capisco’. [Ho pensato], devo essere fuori di testa. Ho guardato questa cosa e l’ho mandata a Charlie Loughton, mio amico e mentore, in realtà. Gli ho chiesto: ‘Che ne pensi?’. Lui era piuttosto saggio e mi ha risposto: ‘Non capisco, Al. Non lo so. Non capisco’. Gli ho detto: ‘Beh, nemmeno io; cosa facciamo?’. Mi hanno offerto una fortuna, ma non lo so. No, non posso interpretare un personaggio se non parlo la sua lingua”.

In un’epoca in cui Star Wars non era ancora un nome familiare e molti dubitavano che il film avrebbe avuto successo, sembra che Pacino fosse incline a concordare con gli scettici. Questo non per sminuire Pacino, poiché nessuno, nemmeno lo stesso George Lucas, avrebbe potuto prevedere il successo colossale di Star Wars. Tuttavia, è interessante sapere che a un attore del calibro di Pacino è stato offerto il ruolo dell’amabile furfante della saga.

Come sarebbe stato Han Solo interpretato da Al Pacino?

Con questo in mente, è interessante chiedersi come sarebbe stato Han interpretato da Al Pacino se avesse accettato il ruolo in Star Wars. Pacino è un attore metodico, quindi non si può negare che avrebbe potuto interpretare bene il personaggio e che avrebbe fatto di tutto per farlo. Detto questo, Pacino è noto per le sue interpretazioni più sottili e sobrie. Sebbene abbia recitato in alcuni ruoli chiassosi e roboanti, i ruoli più popolari di Pacino includono personaggi più tranquilli, di grande complessità e ambiguità morale.

Han Solo si adatta in qualche modo a questo archetipo, anche se è certamente difficile immaginare Pacino in questo ruolo. Se lo avesse accettato, Han avrebbe potuto essere un po’ meno eccentrico e troppo sicuro di sé, con Pacino che avrebbe conferito al personaggio quel classico senso di gravitas. Tuttavia, è facile dirlo col senno di poi, dopo aver visto decenni dei film più famosi di Pacino.