Untamed è basato su una storia vera? Esistono davvero bande di trafficanti di droga?

La serie Netflix Untamed è ambientata nel cuore del Parco Nazionale di Yosemite, circondato da una vegetazione lussureggiante e montagne granitiche. Tuttavia, anche lì l’attività criminale umana alza la testa. Per questo motivo, l’agente del National Park Service Kyle Turner, insieme alla sua squadra di ranger, ha una grande responsabilità: coprire ogni angolo del parco e far luce sui segreti che nasconde. La serie ruota attorno a una donna morta che misteriosamente finisce nel parco. Man mano che Kyle prosegue le indagini, altri casi vengono alla luce, spingendolo al limite. Attraverso queste storie individuali, la serie si interroga su come la copertura della natura selvaggia influenzi le persone e le loro azioni. SPOILER IN ARRIVO.

Untamed è ispirato a una storia di fantasia ambientata in un contesto reale

Sebbene Untamed sia un’opera di fantasia ideata dagli sceneggiatori Elle e Mark L. Smith, trova alcuni punti di contatto con la realtà. In un’intervista a Variety, Mark ha spiegato il suo obiettivo con la serie, affermando: “Tutti pensano allo Yosemite come a un luogo bellissimo, con panorami mozzafiato e paesaggi meravigliosi, ma noi abbiamo cercato di mettere in luce i pericoli che si nascondono dietro”. Il motore della narrazione è l’indagine sulla morte di una donna senza nome, che muore sulla cima della famosa scogliera El Capitan del parco, prima di cadere e rimanere impigliata nella corda di due alpinisti. Questa è la prima scena della serie e le tragiche circostanze della vittima danno il tono alla storia.

Alcuni eventi simili circondano El Capitan nella vita reale. La scogliera è una scalata iconica nota per attirare alpinisti da tutto il mondo, ma presenta anche dei rischi. Secondo quanto riferito, tra il 1905 e il 2018 sono state registrate oltre trenta vittime, la maggior parte delle quali erano scalatori caduti durante la scalata. Anche il punto panoramico in cima alla scogliera, noto come Taft Point, è stato teatro di alcuni incidenti, come quello del 2018, in cui una coppia è caduta mentre scattava un selfie. Tuttavia, non sembrano esserci casi che presentino parallelismi diretti con la morte di Jane Doe nella storia, il che ribadisce la sua natura fittizia.

Alla fine, si scopre che la vittima è stata colpita prima di fuggire attraverso i boschi, il che alla fine ha portato alla sua morte. Sebbene il colpo di scena finale della storia, ovvero la rivelazione dell’identità del misterioso tiratore, sia molto probabilmente parte della trama romanzata, il Parco Nazionale è stato teatro di tragedie simili. Un possibile antecedente è la morte di Patricia Hicks, i cui resti sono stati scoperti nel Summit Meadow dello Yosemite tra il 1983 e il 1985. Gli investigatori del caso, Kim Tucker e Don Coelho, non sono riusciti a identificarla per decenni, fino a quando il figlio di Turner, Cullen, non ha trovato una corrispondenza del DNA. Sebbene il processo abbia una traiettoria simile a quella di Jane Doe, insieme al nome del capo investigatore che ricorda vagamente quello del protagonista, il resto del caso è significativamente diverso, il che rende improbabile un’ispirazione diretta.

Untamed attinge alla storia di Yosemite per immaginare una banda di trafficanti di droga

Man mano che Kyle Turner approfondisce le sue ricerche alla ricerca della verità, si rende presto conto che sono in gioco forze più grandi. In particolare, una banda di trafficanti di droga sembra operare dalle profondità del parco, utilizzando le miniere d’oro abbandonate come passaggi segreti. Sebbene l’intera trama sia frutto di fantasia, si basa su alcune conoscenze geografiche reali della regione. Il Parco Nazionale di Yosemite è stato al centro di una corsa all’oro avvenuta nel 1800, quando numerosi minatori si precipitarono nella zona per segnare i propri territori. Nel 1979, questo portò alla creazione della The Golden Crown Mine, la miniera più famosa del parco. Da allora è diventata parte del complesso noto come Yosemite Ghost Mines: una rete di passaggi sotterranei e tronchi di legno che potrebbero aver ispirato il complesso minerario descritto nella narrazione.

Tuttavia, l’idea che i passaggi sotterranei siano utilizzati per il trasporto di droga dentro e fuori il Parco Nazionale di Yosemite sembra non avere alcun legame con la realtà. Sebbene il parco abbia una storia di presunto traffico di droga, questa è più incentrata sulla possibile vendita di droga da parte dei dipendenti del concessionario del parco. Ciò segna una divergenza rispetto alla visione di Untamed sul business della droga, dove viene rivelato che il parco ospita un intero sindacato che si avvale di una conoscenza approfondita della geografia del parco e utilizza abusivi come corrieri per lo spaccio di droga. Tuttavia, l’idea dei tunnel per il contrabbando è ben nota, sia nella realtà che nella cultura popolare. Pertanto, sebbene la banda di trafficanti della serie sia una creazione fittizia, è probabile che sia ispirata alle attività di bande reali e integrata nell’ambientazione della storia.

La tragedia personale di Kyle aggiunge peso alla storia

Un altro punto determinante della narrazione è il mistero che circonda la scomparsa di Sean Sanderson, un caso che Kyle Turner ha preso in carico molti anni fa. Con il passare del tempo, diventa evidente che il caso è legato a una tragedia personale del protagonista. Proprio come il resto della storia, sia il caso della persona misteriosa che quello di Sean Sanderson sono probabilmente frutto di fantasia. Tuttavia, il Parco Nazionale di Yosemite è stato teatro di alcuni incidenti importanti che potrebbero aver ispirato gli sceneggiatori, come il famigerato caso di Cary Stayner, condannato il 27 agosto 2002 per tre omicidi con circostanze aggravanti e un capo d’accusa di rapimento. Due delle sue vittime erano minorenni, il che corrisponde vagamente al caso descritto in “Untamed”.

Questi casi segnano una svolta radicale nella vita del protagonista, contribuendo al suo cambiamento di comportamento e alla sua apparente perdita di scopo nella vita. In tal senso, risolvere il caso della Jane Doe assume un’importanza ancora maggiore, poiché diventa il suo mezzo di autoaffermazione. Quando viene a conoscenza della vera storia della vittima e del suo passato di persona scomparsa prima della morte, le implicazioni reali del caso finalmente prendono forma. Secondo quanto riferito, il National Center for Missing & Exploited Children ha assistito nella ricerca di quasi trentamila bambini solo nel 2024, il 91% dei quali è riuscito a tornare a casa. Tuttavia, per il restante 9% e molti altri, il futuro rimane cupo.