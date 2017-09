Aladdin: iniziano le riprese, ecco il cast al completo

Sono ufficialmente iniziate le riprese Aladdin, il nuovo film live action targato Walt Disney Pictures che sarà diretto da Guy Ritchie e basata sull’omonimo film d’animazione.

Inoltre l’attore Will Smith ha diffuso la prima foto dal set che lo ritrae al fianco di altri interpreti Mena Massoud che sarà Aladdin, Naomi Scott che sarà Jasmine e Marwan Kenzari che sarà Jafar.

Nel cast del nuovo Aladdin anche Navid Negahban (Homeland) che interpreterà il Sultano.

Aladdin vinse due premio Oscar, per la colonna sonora e per la canzone originale “A whole new world”.

Aladdin

Dan Lin che ha prodotto i due film su Sherlock Holmes per la Warner Bros, produrrà anche Aladdin con la sua Lin Pictures company mentre Jonathan Eirich sarà il produttore esecutivo. La sceneggiatura del live-action è stata scritta da John August.

Il film d’animazione originale del 1992 raccontava di un giovane straccione che trova un genio intrappolato in una lampada e coglie l’opportunità fortunata per mettere in mostra le sue straordinarie doti umane e conquistare il cuore di una bella principessa, non senza affrontare prima un temibile nemico. Il genio, nella versione originale, venne doppiato dall’inarrivabile Robin Williams, mentre nel doppiaggio italiano il compianto attore venne sostituito dal bravissimo Gigi Proietti.