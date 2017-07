Asghar Farhadi a sostegno del Cinema America, chiede l’impegno del Governo italiano

Il regista due volte Premio Oscar Asghar Farhadi dal palco del Festival Trastevere, in Piazza San Cosimato, è così intervenuto a favore dei ragazzi del Cinema America: “Spero che il prossimo anno il mio futuro film si possa proiettare nel Cinema America. Il governo italiano dovrebbe capire che l’azione di questi ragazzi ha un’importanza mondiale. Do il mio totale sostegno a questa esperienza perché la loro azione qui può salvare le sale di tutti i paesi del mondo. Avevo deciso di non accettare nessun invito durante la lavorazione del mio film, ma ho cambiato idea per questi ragazzi e la loro causa.”

“Sono particolarmente felice di essere qui perché il mio percorso da cineasta è iniziato con il cinema italiano e in particolare con Fellini e De Sica. E quel realismo mi ha segnato per sempre”.