John Cena e Kevin Hart protagonisti della commedia d’azione The Leading Man

Gli sceneggiatori Jon ed Erich Hoeber hanno venduto a Netflix il progetto di The Leading Man, una commedia d’azione basata sulla serie di fumetti di Jeremy Haun e B. Clay Moore, che vedrà come protagonisti e produttori Kevin Hart e John Cena. Il progetto riporta gli Hoeber su Netflix dopo la vendita della loro sceneggiatura originale Fast & Loose, un film d’azione con Will Smith, attualmente in fase di pre-produzione e alla ricerca di un nuovo regista dopo l’abbandono di Michael Bay.

In fase di sviluppo iniziale, la sinossi di The Leading Man è la seguente: “quando una star del cinema egocentrica (Cena) scopre che il suo coprotagonista/uomo sulla sedia (Hart) è un vero agente, è costretto a mettere da parte il suo orgoglio e ad accettare che le star dei film d’azione non sono realmente degli eroi… mentre cerca di salvare il mondo.

Hart sarà il produttore insieme a Luke Kelly-Clyne e Bryan Smiley per Hartbeat, nell’ambito dell’accordo multi-film della società con Netflix, insieme a Joe Roth e Jeff Kirschenbaum per RK Films, Eric Gitter e Peter Schwerin per Ignition Productions, John Cena e Dan Baime. Tra i produttori esecutivi figurano Zak Roth per RK Films, Jon ed Erich Hoeber e Jeremy Haun per Ignition.

La notizia del coinvolgimento di Kevin Hart in The Leading Man arriva mentre sta lavorando a 72 Hours, una commedia Netflix diretta da Tim Story, dove reciterà al fianco di Marcello Hernández e Mason Gooding. Tra i suoi precedenti lavori per la piattaforma streaming figurano i film Fatherhood, Me Time, The Man from Toronto e Lift, oltre alla serie limitata True Story.

Recentemente al lavoro su Little Brother, una commedia Netflix in cui reciterà al fianco di Eric André, John Cena è invece reduce da Capi di Stato in fuga (Heads of State), una commedia d’azione Amazon MGM con Idris Elba, che ha guadagnato oltre 75 milioni di spettatori in tutto il mondo dal suo lancio il 2 luglio su Prime Video, rendendolo il quarto film Amazon MGM più visto di tutti i tempi sul servizio OTT di Amazon. Tra i suoi prossimi progetti ci sono anche Coyote vs. Acme, il film live-action Matchbox di Apple, Mattel Studios e Skydance, e la stagione 2 di Peacemaker su HBO Max.