Carrie Fisher è la Principessa Leia in un poster tributo

Carrie Fisher è la protagonista di un poster artistico realizzato dall’artista Joe Corroney che ha dedicato l’opera alla nostra principessa.

Nel poster, che potete vedere di seguito, Carrie compare nelle

Star Wars Gli Ultimi Jedi: il primo trailer del film

Il film sarà diretto da Rian Johnson e arriverà al cinema il 15 dicembre 2017. Il film racconterà le vicende immediatamente successive a Il Risveglio della Forza.

In Star Wars Gli Ultimi Jedi torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Gli altimi attori unitisi al cast sono Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.

vesti di Leia, in tutte le versioni dei cinque film che l’hanno vista nel personaggio sul grande schermo. Al centro campeggia la sua ultima regale immagine scattata per Star Wars Gli Ultimi Jedi. Il poster sarà venduto al Denver Comic Con e il ricavato andrà in beneficenza.

