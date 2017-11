Captain Marvel: ecco Jude Law nei panni di Mar-Vell

Ecco una fanart di Bosslogic di Jude Law nei panni del Dottor Walter Lawson, AKA Mar-Vell, personaggio che comparirà in Captain Marvel al fianco di Brie Larson.

Captain Marvel: Brie Larson e la pettinatura alla moicana

Alla regia del film, con protagonista Brie Larson, ci saranno Anna Boden e Ryan Fleck. La pellicola sarà ambientata durante gli anni ’90 e vedrà la partecipazione di Samuel L. Jackson che torna nei panni di Nick Fury.

Scritto da Nicole Perlman (Guardians of the Galaxy) e Meg LeFauve (Inside Out), Captain Marvel arriverà al cinema l’8 marzo 2019.