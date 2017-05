Harry Potter: J.K. Rowling si scusa per la morte di Severus Piton

Ogni 2 Maggio, i fan di Harry Potter di tutto il mondo commemorano l’anniversario della Battaglia di Hogwarts, ovvero lo scontro finale tra il Bene e il Male nel Mondo della Magia che si è concluso con la sconfitta di Voldemort.

Ogni anno, in questa data, l’autrice dei romanzi, J.K. Rowling, si scusa con i suoi fan per aver ucciso uno dei protagonisti della storia e quest’anno, a nove anni dalla Battaglia, la scrittrice ha finalmente chiesto scusa al suo fandom per aver ucciso Severus Piton.

Negli anni passati la Rowling ha chiesto scusa per le morti di Colin Canon, Fred Weasley, Remus Lupin e molti altri degli eroi che hanno sacrificato la loro vita nella guerra contro Voldemort.