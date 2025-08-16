Quentin Tarantino ha scartato The Movie Critic perché troppo simile a C’era una volta a… Hollywood

Quentin Tarantino ha finalmente spiegato perché ha abbandonato il progetto di dirigere The Movie Critic, che sarebbe stato il suo decimo film e – se manterrà la promessa fatta anni fa di smettere di dirigere lungometraggi una volta raggiunto questo traguardo – anche l’ultimo. “Non ero molto entusiasta di drammatizzare ciò che avevo scritto durante la pre-produzione, in parte perché sto utilizzando le competenze che ho acquisito con C’era una volta a Hollywood di ‘Come possiamo trasformare Los Angeles nella Hollywood del 1969 senza utilizzare la CGI?” ha spiegato il regista in una conversazione sulla sua carriera nel podcast Church of Tarantino, registrato a Los Angeles nel suo caffè Pam’s Coffy.

CORRELATO: Quentin Tarantino non girerà più “The Movie Critic”

“Era qualcosa che dovevamo realizzare. Dovevamo riuscirci. Non era sicuro che ci saremmo riusciti. … ‘The Movie Critic’, non c’era nulla da capire. Sapevo già, più o meno, come trasformare Los Angeles in un’epoca passata. Era troppo simile all’ultimo“. Tarantino ha anche spiegato che The Movie Critic era ambientato nel 1977 e che era stato inizialmente concepito come una serie TV di otto episodi, un progetto che aveva anticipato essere in lavorazione nel 2022. Ha anche chiarito che la storia del film non aveva nulla a che fare con C’era una volta a… Hollywood, nonostante le voci che il progetto fosse un seguito narrativo.

Brad Pitt era stato scritturato per un ruolo da protagonista, il che aveva portato a ipotizzare che la star avrebbe ripreso il ruolo di Cliff Booth. Tarantino ha però affermato che non c’erano personaggi in comune tra le due storie, anche se ha definito The Movie Critic un “sequel spirituale”. Ha anche suggerito che potrebbe tornare sul progetto se dovesse cambiare idea, dato che è già stato scritto. “Il fatto è che The Movie Critic mi piace davvero molto. Ma quando l’ho realizzato mi sono posto una sfida: ‘Riuscirò a prendere la professione più noiosa del mondo e trasformarla in un film interessante?’”, ha detto Tarantino.

“Chi vorrebbe vedere una serie TV su un fottuto critico cinematografico? Chi vorrebbe vedere un film intitolato The Movie Critic? Questa era la sfida. Se riesco davvero a realizzare un film o una serie TV su qualcuno che guarda film in modo interessante, sarà un successo. E penso di esserci riuscito”, ha concluso il regista. Al momento però, non ci sono piani per un possibile sviluppo di questo suo progetto, su cui rimane ancora oggi un certo grado di mistero riguardo a ciò che avrebbe potuto proporre al pubblico, sebbene qualche informazione fosse stata condivisa da Paul Schrader.

Il regista ha poi continuato dicendo che ha iniziato a lavorare a Le avventure di Cliff Booth, il vero sequel di C’era una volta a… Hollywood, poco dopo aver abbandonato The Movie Critic. La produzione Netflix, che ora è in fase di riprese a Los Angeles, è scritta e prodotta da Tarantino, ma la regia è di David Fincher. Nel frattempo, Tarantino ha in programma di mettere in scena uno spettacolo teatrale nel West End di Londra nel 2026, prima di lavorare al suo decimo (e presumibilmente ultimo) lungometraggio.

“È un po’ folle ascoltare i podcast e sentire tutti questi psichiatri dilettanti fare psicoanalisi come se sapessero di cosa stanno parlando, di cosa mi sta succedendo, di quanto io sia spaventato, va bene, dal mio decimo film”, ha detto Tarantino, lanciandosi in un’imitazione dei suoi fan speculativi. “‘Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sono così fragile riguardo alla mia eredità. Cosa sta succedendo? Sono paralizzato dalla paura!’ Non sono paralizzato dalla paura. Fidatevi di me“.

LEGGI ANCHE: