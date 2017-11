Henry Cavill e i baffi: la Paramount ha ostacolato la Warner Bros

Maledetti baffi, ormai non si parla d’altro: quelli di Henry Cavill ovviamente, rimossi in Justice League grazie ai potenti mezzi tecnologici e che sono ancora al centro delle polemiche della rete. Eppure le recenti dichiarazioni di un addetto agli effetti speciali potrebbero finalmente mettere un punto sulla faccenda e lasciare che l’ironia prenda il sopravvento (come è giusto che sia d’altronde).

Compare infatti sul forum Reddit il messaggio del tecnico – lo stesso che ieri aveva negato l’esistenza della director’s cut di Zack Snyder – dove viene rivelata la ragione di tutta l’operazione “baffi” applicata nel film.

Mission Impossible 6: perché Henry Cavill non può rasarsi i baffi?

“La Paramount ha respinto l’offerta della Warner Bros. di aggiungere digitalmente i baffi sul volto di Henry Cavill per le riprese di Mission Impossibile 6, così da poterlo radere durante le scene aggiuntive di Justice League“, ha spiegato. Sarebbe stato un gioco da ragazzi, ma a quanto pare la casa di produzione si è categoricamente rifiutata.

Si chiude, o così sembrerebbe, anche il capitolo polemico sui finti baffi di Superman. L’ennesima contraddizione da non prendere troppo sul serio legata alle sorti sfortunate del cinecomic arrivato giovedì scorso nelle nostre sale.

Fonte: ScreenRant