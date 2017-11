Avengers 4: un casting call rivela il destino di Scarlet Witch e Vision – SPOILER

Molte foto dal set di Avengers: Infinity War ci hanno già dato un assaggio di quello che sarà il destino di Scarlet Witch e di Vision, ma un nuovo casting call per Avengers 4 sembra svelare l’apice della loro storia, che, i fan dei fumetti sapranno, è condivisa.

Seguono potenziali spoiler da Avengers 4

Un nuovo post di Auditions Free (via SuperBroMovies), ha rivelato che l’ufficio casting cerca dei gemelli di due anni per un paio di giorni di riprese. Si cercano due maschietti. Che possano essere i figli di Scarlet Witch e di Vision?

Sappiamo che i due proseguiranno a sviluppare la loro love story, situazione “scontata” data la storia dei personaggi, ma ovviamente, non sappiamo dove questo amore porterà entrambi.

Avengers Infinity War e Avengers 4: la posta in gioco è alta

Avengers 4 è ancora un grande mistero. Il film sarà diretto dai Fratelli Russo ma non sappiamo ancora da chi sarà composto il cast né di cosa parlerà il film. Le dichiarazioni di Kevin Feige in merito hanno reso molto chiaro il fatto che il titolo ufficiale del film rappresenta spoiler per Avengers Infinity War, per cui non sarà rivelato fino all’uscita al cinema del film che conclude la Fase 3 dei Marvel Studios.