Jennifer Lawrence super sexy al TIFF in Dolce&Gabbana

Dopo gli applausi (e qualche critica) raccolti alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2017, Jennifer Lawrence è sbarcata al Toronto Film Festival per presentare mother!, il film che la vede protagonista al fianco di Javier Bardem, in cui è diretta da Darren Aronofsky, suo attuale compagno.

Alla premiere del film in Canada, la Lawrence ha scelto un look molto sexy, griffato Dolce&Gabbana, che sembra adattarsi alla perfezione all’atmosfera dark e conturbante del film. Un look molto diverso da quello romantico, firmato Dior, sfoggiato sul tappeto rosso della Mostra. Ecco le foto:

Venezia 74: Mother! recensione del film con Jennifer Lawrence

Il futuro cinematografico dell’attrice è, come possiamo immaginare, molto impegnato. Al momento sono infatti in corso le riprese di X-Men: Dark Phoenix, film della Fox che la vedrà tornare nel ruolo di Raven/Mistica.

Intanto sono in fase di post-produzione due titoli di un certo peso. Il primo è Red Sparrow, film che vede Jennifer recitare di nuovo per Francis Lawrence, regista che l’ha diretta in tre dei quattro film del franchise di Hunger Games. Nel cast, con lei, anche Joel Edgerton e Mary Louise Parker.

Il terzo progetto è Bad Blood, in cui il premio Oscar recita per Adam McKay e interpreta Elizabeth Holmes, inventrice di test per le analisi del sangue più rapidi, che è passata da 4,5 miliardi di patrimonio a zero in un anno.