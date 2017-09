Noi Siamo Tutto: una clip in italiano dal film

Warner Bros. Italia ha diffuso una clip in italiano di Noi Siamo Tutto, il nuovo dramma romantico diretto da Stella Meghie, basato sulla sceneggiatura di J. Mills Goodloe (Adaline – L’eterna giovinezza) e tratto dall’omonimo bestseller. Il nuovo capitolo della cinematografia young adult vede protagonisti Amandla Stenberg (Hunger Games) nel ruolo di Maddy e Nick Robinson (Jurassic World) in quello di Olly.

Noi siamo tutto: trailer italiano del nuovo young adult WB

La pellicola racconta la storia d’amore tra la diciottenne Maddy, costretta in casa da una malattia, e Olly, il suo vicino di casa.

Fanno parte del cast del film anche Ana de la Reguera e Anika Noni Rose.

SINOSSI:Warner Bros. Pictures e Metro-Goldwyn-Mayer Pictures presentano il dramma romantico NOI SIAMO TUTTO, diretto da Stella Meghie e basato sull’omonimo romanzo best-seller di Nicola Yoon. Cosa succede se non si può venire a contatto con il mondo esterno? Senza mai un respiro d’aria fresca, né un raggio di sole caldo sul viso… o un bacio dal ragazzo della porta accanto? NOI SIAMO TUTTO racconta l’improbabile storia d’amore di Maddy, una diciottenne intelligente, curiosa e fantasiosa, costretta da una malattia a vivere all’interno dell’ambiente ermeticamente sigillato della sua abitazione e Olly, il ragazzo vicino di casa, che non permetterà alla malattia di allontanarli. Maddy vorrebbe con tutta se stessa sperimentare le gioie del mondo esterno e vivere la sua prima storia d’amore. Guardandosi attraverso le finestre e parlando solo attraverso messaggi, Olly e Maddy stringono un legame profondo che li porta a rischiare tutto per stare insieme… anche se ciò significa perdere tutto. I protagonisti di NOI SIAMO TUTTO sono Amandla Stenberg (“Hunger Games”) nel ruolo di Maddy e Nick Robinson (“Jurassic World”) in quello di Olly. Fanno parte del cast del film anche Ana de la Reguera (“Sun Belt Express”) e Anika Noni Rose (“Dreamgirls”).

Meghie (“Jean of the Joneses”) dirige il film da una sceneggiatura di J. Mills Goodloe (“Adaline – L’eterna giovinezza”). Leslie Morgenstein ed Elysa Dutton con la Alloy Entertainment ne sono i produttori, mentre Victor Ho è il produttore esecutivo. La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il direttore della fotografia Igor Jadue-Lillo (“I ragazzi stanno bene”); la scenografa Charisse Cardenas (“American Sniper”); la montatrice Nancy Richardson (“Insurgent”, “Divergent”); e la costumista Avery Plewes (“Jean of the Joneses”).