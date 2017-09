Downsizing – vivere alla grande, ecco il trailer italiano

Arriverà nelle sale italiane nel 2018 il nuovo film di Alexander Payne, Downsizing – vivere alla grande, con Matt Damon protagonista di una storia che racconta di un futuro prossimo in cui gli esseri umani si fanno rimpicciolire per cambiare vita.

Il film è stato presentato in anteprima al Festival di Venezia 2017 come film d’apertura. Di seguito il primo trailer italiano diffuso dal canale Youtube della 20th Century Fox Italia.

Downsizing recensione del film con Matt Damon

Downsizing segue le avventure di Paul Safranek (Matt Damon), un uomo ordinario di Omaha che, insieme alla moglie Audrey (Kristen Wiig), sogna una vita migliore. Per rispondere alla crisi mondiale causata dalla sovrappopolazione, gli scienziati hanno sviluppato una soluzione radicale che permette di rimpicciolire gli essere umani a pochi centimetri d’altezza. Le persone presto scoprono che i loro risparmi valgono di più in un mondo più piccolo e, con la promessa di uno stile di vita lussuoso oltre ogni loro aspettativa, Paul e Audrey decidono di correre il rischio di sottoporsi a questa pratica controversa, imbarcandosi in un’avventura che cambierà le loro vite per sempre.

Accanto al protagonista Matt Damon, Alexander Payne dirige Kristen Wiig, Christoph Waltz e Hong Chau.