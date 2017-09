Star Wars Episodio IX: J.J. Abrams dirigerà il film

Arriva da Variety la conferma che sarà J.J. Abrams a dirigere Star Wars Episodio IX, dopo il licenziamento da parte della Lucasfilm di Colin Trevorrow.

Abrams aveva già diretto Star Wars Il Risveglio della Forza e collaborato in veste di produttore a Star Wars Gli Ultimi Jedi, che arriverà al cinema a dicembre.

La Disney e la Lucasfilm avevano già rapidamente sostituito Chris Miller e Phil Lord con Ron Howard alla regia dello spin off su Han Solo e hanno trovato rapidamente un sostituto anche per quest’altro importante progetto.

In Abrams, la compagnia vede un regista che si è già dimostrato affidabile, anche se, per alcuni fan, si tratta di un “operaio” TROPPO affidabile, date le critiche all’Episodio VII in merito al suo essere troppo simile al film originale.

Inoltre i fan di Abrams potrebbero adesso temere che il regista si stia facendo risucchiare definitivamente dal franchise. E pensare che dopo Mission Impossible, Star Trek e Star Wars, aveva giurato di volersi dedicare soltanto alla regia di progetti originali!

Colin Trevorrow lascia la regia di Star Wars Episodio XIII

Al momento le riprese sono previste per Gennaio 2018, ma a questo punto ci aspettiamo uno slittamento.

Il prossimo appuntamento con la saga è a dicembre con l’Episodio VIII. Il film sarà diretto da Rian Johnson e arriverà al cinema il 15 dicembre 2017. Il film racconterà le vicende immediatamente successive a Il Risveglio della Forza.

In Star Wars Gli Ultimi Jedi torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Gli altimi attori unitisi al cast sono Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.