Pirati dei Caraibi: la Disney accusata di aver rubato uno script già esistente

L’ennesima tegola cade sulla testa della Disney, e stavolta riguarderebbe una faccenda piuttosto serie legata al franchise multimilionario dei Pirati dei Caraibi. come riporta Deadline, due sceneggiatori, ex dipendenti dell’azienda, A. Lee Alfred II ed Ezequiel Martinez Jr. hanno citato in giudizio la Walt Disney Company per aver rubato “temi, ambientazioni, dialoghi, personaggi, trama, mood e sequenze di eventi” da uno script consegnato nel 2000 intitolato per l’appunto Pirati dei Caraibi.

Un vero e proprio furto di idee e non solo, almeno è quanto dichiarato da Alfred e Martinez, che sostengono di aver inviato la sceneggiatura mentre lavoravano per la Disney su un altro progetto, mai portato a termine, dal nome Red Hood. “L’azienda ha copiato intenzionalmente e sfruttato commercialmente il nostro script” fanno sapere i due, “creando un franchise da miliardi di dollari senza alcun credito o compenso“.

Il primo capitolo della saga è uscito poi nel 2003, a cui sono seguiti i successi La maledizione del forziere fantasma (2006), Ai confini del mondo (2007), Oltre i confini del mare (2011) e La vendetta di Salazar (2017). Non resta che attendere la risposta della Disney e far chiarezza su una questione che metterebbe davvero in cattiva luce la casa di produzione.

La stessa tipologia di accusa era stata rivolta un paio di anni fa dopo l’arrivo nelle sale di Zootropolis, in seguito smentita.

Fonte: Deadline