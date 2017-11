Justice League: ecco la cifra che incasserà all’apertura

Debutta oggi in gran parte del mondo Justice League, il nuovo titolo dell’universo DC al cinema targato Warner Bros e DC Entertainment.

Ebbene molti si chiedono quanto incasserà un film che vede riuniti in un colpo solo personaggi del calibro di Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash, Aquaman e Cyborg? La risposta arriva da DEADLINE.

Secondo le stime, grazie ad un imponente lancio negli USA 4.040 schermi e l’apertura in Cina, il film di supereroi dovrebbe raggiungere un incasso complessivo compreso trai 325 ei 355 milioni di dollari già nel primo week end d’apertura.

Questi numeri confermano le previsioni negli USA che si aggirano trai 110 e i 120 milioni di dollari, il che porta il film ben al disopra di altri titolo di recente successo come Suicide Squad e Deadpool e i loro weekend d’apertura nel mondo $ 267 milioni e $ 264,4 milioni, ma il titolo sembra rimarrà sotto quanto totalizzato da Iron Man 3, ben 372, 5 milioni. Anche se va sottolineato, queste sono previsioni, dunque bisognerà aspettare i dati ufficiali.

Justice League è stato diretto da Zack Snyder, mentre Joss Whedon è entrato nella produzione solo a fine lavoro ed è previsto per il 16 novembre 2017. Nel film vedremo protagonista Henry Cavill come Superman, Ben Affleck come Batman, Gal Gadot come Wonder Woman, Ezra Miller come Flash, Jason Momoa come Aquaman, e Ray Fisher come Cyborg. Nel cast confermati anche: Amber Heard, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Willem Dafoe, J.K. Simmons e Jeremy Irons. I produttori esecutivi del film sono Wesley Coller, Goeff Johns e Ben Affleck stesso.La trama:

Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman per mano di Doomsday, il vigilante Bruce Wayne/Batman rivaluta i suoi metodi estremi e comuncia la ricerca di straordinari eroi per assemblare una squadra di combattenti contro il crimine per difendere la Terra da ogni tipo di minaccia. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman, Batman trova l’ex star del football al college, ciberneticamente migliorato, Vic Stone/Cyborg, il velocista Barry Allen/The Flash e un guerriero atlantideo, un re, Arthur Curry/Aquaman. Insieme si schierano contro Steppenwolf, l’araldo e il comandante in seconda dell’alieno signore della guerra Dark