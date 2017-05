Star Wars Day: nei Disney Store dal 4 al 7 Maggio

In occasione dello Star Wars Day, l’evento mondiale nato spontaneamente dai fan per celebrare il mondo di Star Wars, Disney Store ospiterà una serie di attività e presenterà nuovi esclusivi prodotti Star Wars per i fan di tutte le età.

Dal 4 al 7 maggio nei Disney Store italiani (sono esclusi dall’operazione gli shop-in-shop Disney Store all’interno dei department store Coin di Milano e Catania), si terranno eventi gratuiti che comprendono una serie di attività chiamate “Le vie della Forza”, in cui i piccoli ospiti potranno imparare a usare la Forza e a diventare parte della Ribellione. Impareranno anche a utilizzare la spada laser come un vero Jedi, e saranno premiati con simpatici gadget a tema (per conoscere i giorni e gli orari esatti delle attività si consiglia di contattare lo store più vicino. Indirizzi e numeri di telefono si possono trovare sul sito www.disneystore.it nell’apposita sezione “Trova negozio”).

Il 4 maggio, online e in tutti gli Store italiani arriveranno anche i nuovi prodotti dedicati all’universo di Star Wars! Pin, tsum tsum e anche il nuovo esclusivo set di Droidi. Per tutto il week end, nei Disney Store verranno distribuite gratuitamente le nuove cartoline da collezionare ispirate a Star Wars.

Nei Disney Store, le attività dedicate a Star Wars si ripeteranno anche nell’ultimo week end di maggio in occasione del 40esimo anniversario di Star Wars! In queste giornate, gli appassionati della saga potranno anche essere protagonisti di “incontri stellari” e tutti potranno ricevere anche un poster dedicato alla speciale ricorrenza. Negli stessi giorni, solo online, all’indirizzo www.disneystore.it, i fan potranno acquistare nuovi esclusivi prodotti dedicati alla saga.

“I fan di Star Wars sono in continuo aumento e coinvolgono anche le nuove generazioni – ha detto Daniel Frigo, Presidente e Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia – e noi siamo felici di poter offrire agli appassionati grandi e piccini e alle loro famiglie un’esperienza di divertimento davvero unica.”

Per essere sempre aggiornati sulle novità e gli eventi Disney Store legati a Star Wars i fan possono consultare la pagina Facebook DisneyStoreIT.