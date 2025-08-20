Sleeping Dogs, la spiegazione del finale del film con Russell Crowe

Il film d’esordio di Adam Cooper, tratto dal suo libro di memorie Memento, è troppo affollato per un colosso come Russell Crowe, vincitore di un Oscar. Ma ciò che manca a questo adattamento cupo e malinconico del romanzo del 2017 The Book of Mirrors in termini di coerenza, è in qualche modo compensato dai suoi intrecci convincenti che alla fine conducono a una destinazione singolare. Il detective in pensione affetto da Alzheimer interpretato da Crowe avrebbe dovuto lasciare riposare i morti.

È una sfortunata coincidenza che si trovi sulla strada per risolvere uno dei casi di omicidio che ha chiuso dieci anni fa, proprio quando la sua terapia sperimentale sta iniziando a dare i suoi frutti. Quale enigma migliore di un vero mistero di omicidio per stimolare la rigenerazione sinaptica? Seguendo un numero impressionante di indizi e un libro incompiuto scritto da un narratore molto inaffidabile, l’ex detective Roy Freeman risolve un omicidio con il condannato che sta per incontrare il suo creatore.

Cosa succede nel film?

Roy Freeman era uno dei migliori detective del suo distretto fino a quando non ha infranto la legge. Un incidente causato dalla guida in stato di ebbrezza ha posto fine alla sua carriera e ciò che restava della sua vita è svanito quando gli è stato diagnosticato l’Alzheimer. Ha appena subito un intervento chirurgico sperimentale che lo fa ancora contorcere dal dolore. La sua vita diventa troppo opprimente quando gli viene chiesto di indagare su un caso che ha risolto anni fa. Il condannato, Isaac Samuel, dovrà essere giustiziato con un’iniezione letale tra un mese. L’incontro con Isaac Samuel porta Roy Freeman in una sorta di labirinto che è tutto nuovo per lui, che non ricorda nulla del caso che ha chiuso dieci anni fa.

Isaac è stato condannato per aver brutalmente picchiato a morte il professor Joe Wieder, ma c’è qualcosa nell’affermazione di innocenza di Isaac che sembra sincera a Roy. Isaac fornisce a Roy una pista da seguire: Richard Finn, l’uomo che è venuto a trovarlo in prigione e gli ha detto che stava scrivendo un libro sull’omicidio. Anche se Richard viene trovato morto per una misteriosa overdose di fentanil, il suo libro di memorie, rimasto incompiuto, che ripercorre principalmente il periodo precedente all’omicidio di Joe, è sufficiente per consentire a Roy di proseguire le indagini.

Richard era piuttosto ossessionato dalla sua compagna poliglotta, Laura, studentessa di psicologia sotto la supervisione di Joe. È attraverso di lei che Richard ha conosciuto Joe Wieder e ha persino iniziato a lavorare per lui. Genio nella ricerca di una cura per i traumi emotivi, Joe avrebbe rivendicato il merito del lavoro di Laura e, se dobbiamo credere al libro di Richard, avrebbe anche avuto una relazione bollente con lei. Isaac era un detenuto conveniente. È inevitabile che sembri sospetto che Wayne, il custode di Joe, non sia stato interrogato adeguatamente prima della chiusura del caso.

L’immagine che Wayne continua a dipingere del defunto Joe Wieder è quella di un uomo brillante, con un lato un po’ donnaiolo. Joe registrava le sue scappatelle sessuali, anche quelle con i suoi pazienti, come Diane Lynch. Roy non capisce perché Wayne abbia cercato di investirlo, rimanendo ucciso. Laura, che ora si fa chiamare Elisabeth Westgate, non fa altro che confondere ulteriormente Roy, soprattutto quando lui è tormentato dai flashback di quando l’ha incontrata prima di tutto questo. All’epoca, era stato il partner di Roy, Jimmy Remis, a firmare tutti i documenti relativi al caso. Anche se ora Jimmy sembra amichevole con Roy, si ha la sensazione che nasconda qualcosa su ciò che è realmente accaduto nella casa di Joe Wieder tanti anni fa.

Laura Baines ha rubato la tesi di Joe Wieder?

Quando si tratta di un professore affascinante e di una dottoranda affascinata dal suo genio e forse anche da qualcosa di più, si tende a pensare che, se c’è qualche dubbio su un furto di meriti, probabilmente è stato il professionista a compierlo. E per un attimo, questo sembrava essere il caso del professor Joe Wieder e della sua assistente di laboratorio, Laura Baines. Ora, bisogna ricordare che gran parte della percezione che Roy Freeman ha del caso deriva dal libro di memorie di Richard Finn. E dal modo in cui Richard ha scritto di Laura, la donna che non ha mai davvero dimenticato, lei sembrava un genio con una conoscenza infinita su qualsiasi argomento. Richard era convinto che ci fosse qualcosa tra Laura e Joe. Ma non è del tutto chiaro fin da subito cosa provasse Laura per il suo brillante professore.

Per cominciare, ha scarabocchiato il suo nome con una penna accanto a quello di Joe sulla copia stampata del suo libro, “The Mirror Effect”. Ha persino dichiarato ufficialmente nella corrispondenza di Joe con il Dipartimento della Difesa che la tesi a cui Joe aveva apposto il suo nome era stata in realtà scritta da lei. Non è però un’affermazione del tutto convincente. E vi spiego perché. L’omicidio di Joe ha aperto la strada al successo di Laura, che ha aggiunto nuove scoperte a quelle già esistenti e ha pubblicato un libro che ha dato il via alla sua carriera. Ha persino cambiato il suo nome in Elisabeth Westlake.

Anche se la sua motivazione è che il suo vero nome era stato infangato dal caso di omicidio di Joe, sembra un argomento debole, dato che Isaac Samuel era già stato condannato per il crimine e nessuno aveva puntato il dito contro di lei. Ma la prova più schiacciante che Laura abbia davvero rubato il merito a Joe dopo la sua morte è il fatto che ha manipolato Wayne per uccidere Richard quando questi stava per rivelare le sue bugie al mondo. Lei non ha ucciso Joe. Quindi, la sua unica motivazione per tenere d’occhio Roy e le sue indagini sull’omicidio potrebbe essere il fatto che non voleva che la gente scoprisse che grande imbrogliona era. Ma c’è anche il fatto che Laura ha messo Roy alle strette consegnandogli il nastro che documentava la relazione di sua moglie con il professore. Sebbene ciò possa essere considerato un gesto dettato solo dalla sua rabbia nei confronti di Joe, si può anche pensare che fosse il suo modo per togliere di mezzo il vero autore di “The Mirror Effect” e assicurarsi il successo.

Perché Wayne ha cercato di uccidere Roy?

Si può immaginare l’orrore che l’esperienza in Iraq ha causato alla mente di Wayne. Quando Joe gli ha dato la possibilità di ricominciare la sua vita lavorando come suo assistente, Wayne gli è stato immensamente grato. Era ancora più entusiasta alla possibilità di cancellare i ricordi traumatici dell’Iraq quando Joe gli ha dato delle pillole che promettevano proprio questo. Ha dovuto interrompere il trattamento sperimentale perché gli effetti collaterali si sono rivelati troppo forti, ma non serbava rancore nei confronti di Roy Wieder. Il fatto che la polizia abbia prontamente attribuito il crimine a Isaac ha evitato a Wayne di dover dimostrare la sua innocenza. Sapete come vanno le cose con i poliziotti e le persone che trovano facile da tormentare.

Le cose peggiorarono per Wayne quando Laura entrò nella sua mente e lo manipolò a suo piacimento. Con Roy che riapriva il caso, tutti finirono nuovamente sotto sospetto. Per impedire a Richard di rivelare la verità sul credito rubato, Laura giocò con la paura di Wayne. Al povero ragazzo, che si arrangiava come macellaio, fu detto che era sospettato perché nelle sue memorie Richard lo definiva l’assassino. Ma Laura non era interessata solo a Richard. Doveva porre fine alle indagini che minacciavano la sua reputazione. Il tentativo fallito di Wayne di investire Roy non solo dimostrava che Laura lo stava manipolando per fargli uccidere l’ex detective, ma il fentanil trovato nella sua auto indicava anche che era stata lei a spingerlo a uccidere Richard.

Richard non era mai stato un tossicodipendente, nemmeno nei momenti peggiori. Quindi, è improbabile che sia morto per overdose di fentanil. Il suo piano segreto doveva essere quello di manipolare Wayne per fargli commettere gli omicidi in modo da potersi lavare le mani. Anche se Wayne avesse detto la verità alla polizia, chi avrebbe creduto a uno come lui piuttosto che a una scienziata famosa come Laura?

Roy Freeman era il vero assassino?

Se l’Alzheimer porta via i ricordi, e i ricordi fanno una persona, allora l’Alzheimer porta via anche la persona? E se è così, il Roy Freeman che conosciamo è quello di prima, prima che commettesse un errore così grave da cambiarlo radicalmente. Senza i ricordi, l’istinto umano di Roy è quello di salvare la vita di Isaac, perché il suo istinto di poliziotto gli dice di credere all’uomo nel braccio della morte.

La sperimentazione scientifica che gli è stata fatta sembra avere successo, con i suoi ricordi che riaffiorano in flash troppo inquietanti per qualcuno che non li ricorda. Tutte le piste che segue sono enigmatiche, ma non sembrano corrispondere a qualcuno abbastanza violento da uccidere un uomo con la sua mazza da baseball autografata. L’unico che potrebbe in qualche modo avere senso come detentore della verità, se non è lui stesso l’assassino, è Jimmy Remis, il partner di Roy ai tempi. Da quando ha perso il lavoro a causa di un incidente causato dalla guida in stato di ebbrezza e i suoi ricordi sono svaniti, Roy ha perso i contatti con Jimmy. E l’uomo che conosce meglio è troppo gentile per essere sospettato di qualcosa che lo tormenta. Perché tutti i documenti legali erano firmati solo da Jimmy e non dal suo socio?

Quando si trova di fronte alla pistola di Jimmy, perché Roy è abbastanza determinato da trovare l’arma del delitto, Roy è combattuto tra il credere all’uomo che conosce ora e le accuse di Laura che hanno senso. Jimmy aveva bisogno di soldi per le cure di sua moglie, che, ammettiamolo, non erano coperte dal fondo sanitario del dipartimento. È del tutto plausibile che Jimmy ricattasse Laura con le minacce. Ma i ricordi di Roy non sono abbastanza gentili da tralasciare l’orrore quando tornano alla mente. Complimenti al suo medico, però.

Jimmy gli aveva detto che l’aveva fatto per lui prima di morire per il proiettile di Laura, ma non c’erano ancora abbastanza pezzi per ricostruire il quadro. Tutto torna in un poetico scherzo del destino, con una cornice rotta e pezzi di vetro che compongono un puzzle che nessuno può risolvere. Sotto c’è una foto di lui e sua moglie. E Diane, sua moglie, è la stessa donna che faceva la barista nel locale frequentato da Roy quando era poliziotto. Nel periodo in cui è iniziata la serie di omicidi di Laura, Joe era un vero Casanova e aveva una relazione piuttosto piccante con la sua paziente Diane. Laura preferiva non sporcarsi le mani. Quindi, tutto ciò che doveva fare era spingere Roy, alcolizzato, a uccidere la donna che gli aveva rovinato la vita. Roy ha concluso l’opera con una mazza da baseball sulla testa di Joe. Un crimine che il suo partner Jimmy lo ha aiutato a coprire come un buon amico.

Nel finale di Sleeping Dogs, le terribili conseguenze del ritorno dei ricordi di Roy sembrano confermare la visione di Richard sulla natura mutevole dei ricordi espressa nelle sue memorie. La nuova alba che i suoi ricordi riemergenti avrebbero dovuto portare si rivela una maledizione. L’assassino che Roy sta cercando è l’uomo che vede quando si guarda allo specchio.