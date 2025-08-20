Locked – In Trappola, spiegazione del finale: perché William sta cercando di uccidere Eddie?

Il finale di Locked – In Trappola è un momento sorprendentemente ottimista di crescita personale per Eddie, interpretato da Bill Skarsgård, dopo una trama piuttosto cupa. Locked – In Trappola è incentrato su Eddie, un criminale di strada che ha dato per scontata la sua famiglia. Mentre cerca di racimolare abbastanza soldi per riparare il suo furgone, Eddie finisce chiuso in un’auto di lusso che intendeva rubare. L’auto si rivela essere un modello avanzato controllato a distanza dal malvagio William, che cerca di sfogare la sua rabbia verso il mondo su Eddie. Adattamento del film argentino 4×4, Locked – In Trappola è ambientato in gran parte all’interno dell’auto con Eddie.

Man mano che il film procede, vengono rivelati ulteriori dettagli su William e sul motivo per cui vuole scagliarsi contro il mondo, spiegando infine perché ha intrappolato Eddie nella sua auto. Tutto culmina in un finale cupo ma appagante, con Eddie che alla fine ha la meglio su William in un momento cruciale della trama. Questo si ricollega ai temi comuni del film, evidenziati dalla crescita e dal destino finale sia di Eddie che di William. Ecco cosa succede nel finale di Locked – In Trappola e come questo rafforza i temi del film.

Perché William tortura Eddie in Locked – In Trappola

Eddie è vittima di un tempismo sfavorevole in Locked, poiché è lo sfortunato che cade nella trappola di William. Come Eddie (e il pubblico) scoprono lentamente nel corso di Locked, William è un medico ricco che vive una vita lussuosa rispetto alla realtà cruda in cui si trova Eddie. William alla fine rivela di aver avuto una figlia uccisa durante una rapina. Sviluppando un odio profondo per i criminali e morendo di una malattia terminale, William ha fatto in modo che la sua auto telecomandata fosse lasciata aperta in un parcheggio pubblico, nella speranza di attirare qualcuno da torturare.

La sua intenzione era quella di tormentare chiunque fosse finito nell’auto, vendicandosi del sistema su un povero criminale sfortunato. Questo finisce per essere Eddie, la cui disperata ricerca di denaro lo porta a entrare nell’auto e a rimanere immediatamente chiuso dentro. La personalità suprematista di William e il suo giudizio su coloro che sono “al di sotto” di lui diventano più evidenti durante le sue conversazioni con Eddie. È più inquietante che se William avesse preso di mira Eddie per un motivo specifico, poiché conferisce un tocco imprevedibile e pericoloso ai metodi brutali di William.

Come Eddie fugge dall’auto di William in Locked – In Trappola

Eddie sfrutta la sua unica occasione per ribaltare la situazione a danno di William

Nonostante tutti i suoi sforzi, Eddie non riesce a trovare da solo un modo per uscire dall’auto di William. Deve invece aspettare il momento ideale per sorprendere William, concedendosi una finestra molto piccola per fuggire. Tutti i tentativi di Eddie di trovare un punto debole nell’auto falliscono, portando William a procedere con la parte finale del piano: portare Eddie nel bosco per sbarazzarsi di lui. Sebbene le misure di sicurezza dell’auto impediscano a Eddie di trovare una via d’uscita da solo, egli individua un vantaggio: il comando dell’accensione dell’auto.

Distraendo William, Eddie riesce ad attivare l’interruttore proprio mentre William sta per imboccare una strada tortuosa di montagna. Tutta la tecnologia avanzata del mondo non può salvare l’auto di William dai gravi danni causati dall’incidente che ne segue, un modo sorprendente ma efficace per Eddie di avere la meglio su William. Il vetro antiproiettile finisce per essere la rovina di William, poiché il colpo di pistola sparato durante l’incidente rimbalza fino a colpirlo mortalmente. È un modo intelligente per il film di dare a William ciò che si merita, poiché la sua stessa sicurezza nel proprio vantaggio lo porta alla rovina.

Cosa succede a Eddie dopo che è fuggito da William in Locked

Il climax di Locked – In Trappola vede Eddie, interpretato da Bill Skarsgård, riuscire a malapena a fuggire dai rottami in fiamme dell’auto di William, lasciando il cattivo morto a bruciare. Eddie ha trascorso tutto il film Locked riflettendo sui suoi fallimenti come padre di sua figlia Sarah, cosa che la sua famiglia gli ha ripetutamente rimproverato prima che rimanesse intrappolato nell’auto di William. Anche William spesso sminuisce le capacità di Eddie come genitore. Il film rende questo tema particolarmente chiaro quando William usa il suo autocontrollo sull’auto per quasi investire Sarah.

La grande crescita di Eddie nel film è quella di smettere di dare per scontate le sue responsabilità di genitore, vendendo il suo furgone e comprando una bicicletta per Sarah come segno della sua volontà di essere presente nella sua vita. Questo conferisce al finale di Locked un aspetto edificante che contrasta con il tono altrimenti cupo del film. Locked è una lezione di moralità per Eddie, che lo costringe a confrontarsi con ciò che è disposto a fare per stare con la sua famiglia. Anche se il rapporto di Eddie con sua figlia sembra essere stato riaffermato, non si sa come andranno le cose tra Eddie e la madre di Sarah.

Chi altro uccide William in Locked – In Trappola?

Mentre Eddie riesce a sfuggire alla morsa di William e a sopravvivere agli eventi di Locked, William ha altri due obiettivi che non sono così fortunati. Le vittime senza nome sono una coppia di criminali di strada che Eddie incontra mentre William guida l’auto a distanza. Dopo averli trovati mentre aggredivano un altro cittadino, William usa l’auto per investirli. Mentre il primo viene investito rapidamente e ucciso in modo inglorioso dall’auto, il secondo criminale riesce quasi a sfuggire a William.

Nonostante le suppliche di Eddie, William usa l’auto per inchiodare il criminale a una recinzione e schiacciarlo in modo raccapricciante. È un momento brutale che sottolinea la vera pericolosità di William. Il fatto che William citi spesso la Bibbia o faccia riferimento alla sua esperienza di medico mentre tortura e uccide persone “inferiori a lui” dimostra che non è un uomo con cui Eddie può ragionare. Anche quando le sue minacce si trasformano gradualmente in suppliche di pietà, William si conferma una minaccia reale. Questo rende Eddie, che altrimenti sarebbe un personaggio ambiguo, più facile da identificare per il pubblico ed esalta la minaccia rappresentata da William.

Il vero significato del finale di Locked – In Trappola

Locked – In Trappola tratta in definitiva due temi, uno per ciascuna delle storie di Eddie e William. Per Eddie, il nucleo del suo arco narrativo è imparare ad accettare la responsabilità delle proprie azioni. Finalmente in una situazione dalla quale non può uscire con le parole, Eddie inizialmente fatica a fare qualsiasi cosa. Tuttavia, è in grado di sopportare il dolore per rivedere sua figlia, trovando un modo per ribaltare la situazione a danno di William, ma dimostrando lungimiranza e pazienza nell’usarlo. Eddie viene ricompensato per la sua crescita personale e la realizzazione del suo potenziale, sfuggendo a William e ricongiungendosi con Sarah nei momenti finali emozionanti di Locked.

D’altra parte, William è un mostro tragico nella narrazione. La sua rabbia comprensibile verso il mondo per la morte della figlia si è trasformata in qualcosa di vile. La prospettiva della strada in Locked – In Trappola è desolante, con Eddie che esprime la sua convinzione che la classe inferiore sia calpestata e ignorata dalla classe superiore, un’accusa che William respinge e abbraccia per il proprio potere immaginario. William è uno specchio oscuro di una società che vede gli altri come parassiti, rendendo il suo destino in Locked un potente promemoria che l’odio che alimenta quella furia non ha altro che fini distruttivi.