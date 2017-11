Terminator 6: Billy Ray si aggiunge al pool di sceneggiatori

Negli ultimi anni la saga di Terminator non si è certamente contraddistinta per la qualità che aveva caratterizzato le prime due produzioni, ma con il ritorno nella saga di James Cameron, Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton i fan hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e nutrire nuove speranze in Terminator 6. Proprio Cameron, lavorando fianco a fianco col regista Tim Miller, è intenzionato a dare nuova linfa vitale alla propria creatura e, per fare questo, ha deciso di aggiungere al pool di sceneggiatori anche Billy Ray (Captain Phillips) che avrà il compito di revisionare lo script.

Terminator 6 sarà un sequel de Il Giorno del Giudizio

Nel cast del film tornano Arnold Schwarzenegger e Linda Hamilton.

Alla regia di Terminator 6 è stato confermato Tim Miller. Il film sarà un sequel del secondo capitolo e vedrà Linda Hamilton tornare nei panni dell’eroica Sarah Connor.

