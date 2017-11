Gli Incredibili 2: svelato il primo poster ufficiale

In concomitanza con il debutto del primo teaser trailer de Gli Incredibili 2, la Disney-Pixar ha reso disponibile in rete anche il primo poster ufficiale dell’atteso sequel di un film d’animazione divenuto ormai culto.

Ecco le dichiarazioni di Brad Bird in merito al suo ritorno all’”incredibile” famiglia di supereroi:

“Ho molte pagine. Molte idee che avevo per il film originale ma che poi non ebbi l’opportunità di usare. Ho idee che volevo sviluppare ma per cui non c’era tempo ne Gli Incredibili. Ho anche nuove idee e penso che siano abbastanza per realizzare un film interessante. Al momento però sono concentrato sul pubblicizzare Tomorrowland nel mondo e dopodiché tornerò a giocare con Gli Incredibili.”

Il film è diretto da Brad Bird e vede tornare nel cast di voci originali Raymond Ochoa, Sarah Vowell, Samuel L. Jackson, Holly Hunter.

