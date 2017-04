Wonder Woman: Gal Gadot e Chris Pine in due nuove immagini

In attesa di ammirare nuovamente Gal Gadot nei panni di Diana Prince in Wonder Woman, l’attrice israeliana e la co-star Chris Pine si mostrano in due nuove immagini tratte dall’attesa pellicola standalone diretta da Patty Jenkins.

Nel cast di Wonder Woman ci sono Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, Lucy Davis, Lisa Loven Kongsli, Danny Huston, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui, Elena Anaya e David Thewlis.

Il film è prodotto da Charles Roven, Zack Snyder e Deborah Snyder, con Richard Suckle, Stephen Jones, Wesley Coller, Geoff Johns, Connie Nielsen e Rebecca Roven come executive producers.

Fonte: Comic Book Movie