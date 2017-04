X-Men Dark Phoenix: sarà presente una giovanissima Rogue?

Sebbene circa X-Men Dark Phoenix ancora non si abbiano particolari dettagli (eccetto la data di rilascio), in rete sono apparsi alcuni video provini che suggerirebbero sia l’inserimento nel franchise di nuovi personaggi, sia il ritorno di vecchie conoscenze sotto nuove forme (un po’ come successo recentemente con i giovani Ciclope, Fenice e Tempesta).

Stando ai video pubblicati da Omega Underground gli attori Rarmian Newtown (The Family), Paul Mescal e Alexa Swinton (Billions) sarebbero candidati a nuovi ruoli. In particolare quest’ultima sembrerebbe interpretare il ruolo di una misteriosa “Marie”, nome che farebbe pensare all’inserimento nel plot di una giovanissima Rogue, in passato interpretata da Anna Paquin.

Fonte: Comic Book Movie