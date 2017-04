Aquaman: Jason Momoa parla del personaggio

Sebbene il primo sguardo approfondito all’Aquaman interpretato da Jason Momoa arriverà in Justice League, l’attore è già proiettato verso lo standalone diretto da James Wan. A testimoniarlo una recente intervista in cui l’attore si è sbottonato su una sua personale lettura del personaggio.

“Non abbiamo mai visto nulla su questo personaggio, quindi per me sarà molto divertente interpretarlo. Non ci sono stati altri quattro Aquaman prima di me, quindi sarò io a stabilire un punto di paragone.”

Circa il personaggio:

“Il ragazzo non è mai stato realmente accettato sulla terraferma e lo stesso può dirsi per Atlantide, è un mezzosangue. Ma lui racchiude il meglio di entrambi i mondi, solamente non sa ancora come gestire i suoi poteri. Quindi sarà come un percorso dall’adolescenza alla maturità da questo punto di vista, o più propriamente da uomo a re. Si tratta di una sorta di outsider che ha perso molto.”

Prima di apparire come assoluto protagonista in Aquaman, il personaggio di Jason Momoa sarà trai protagonisti di Justice League, diretto da Zack Snyder, al fianco di Ben Affleck (Batman), Gal Gadot (Wonder Woman), Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (Flash) e Ray Fisher (Cyborg). Il suo esordio sul grande schermo è avvenuto quest’anno, in un cameo di Batman v Superman Dawn of Justice.

Aquaman sarà diretto da James Wan (Insidious, L’evocazione The Conjuring, Fast and Furious 7) e vedrà protagonista Jason Momoa (Game of Thrones). Con lui ci sarà Amber Heard (Magic Mike XXL, The Danish Girl) nei panni di Mera. Al cast si aggiungono Yahya Abdul-Mateen II, Patrick Wilson, Dolph Lundgren e Willem Dafoe. Il cinecomic arriverà al cinema il 21 Dicembre 2018.

Sinossi

Aquaman è il re dei Sette Mari. Questo sovrano riluttante di Atlantide, bloccato tra il mondo della superficie, costantemente violento contro la vita nel mare e gli Atlantidei che sono in procinto di rivoltarsi, deve occuparsi di proteggere il mondo intero.

Fonte: Coming Soon