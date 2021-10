Durante il DC FanDome la regista di Wonder Woman, Patty Jenkins, ha confermato che sta lavorando a Wonder Woman 3, il terzo film da solista per Diana Prince interpretata da Gal Gadot. Durante l’evento inoltre è stato confermato che l’Originale Diana Prince del piccolo schermo Lynda Carter, sarà al suo fianco.

La Carter ha fatto una breve apparizione nella scena dei titoli di coda della Wonder Woman 84 come la leggendaria guerriera Asteria, che si credeva fosse stata uccisa quando si era sacrificata per permettere alle sue compagne Amazzoni di sfuggire “alla marea dell’uomo” e stabilirsi sull’isola di Themyscria. Né la Carter né la Jenkins hanno effettivamente confermato che riprenderà il ruolo di Asteria, in questo terzo film, ma hanno lasciato intendere la cosa.

“Siamo super entusiasti di Wonder Woman 3“, ha detto Jenkins. “Gal, che è la persona più impegnata al mondo con ora tre bambini piccoli e le riprese, è così dispiaciuta di non poter essere qui. Ma siamo tutti e tre molto entusiasti di alcune cose eccitanti sono in arrivo con Wonder Woman 3. ” La Carter ha aggiunto: ” Chi avrebbe mai pensato che in questo momento della mia vita questa possibilità si sarebbe presentato, ed è così bello.” Sembra che la Carte abbia detto un po’ troppo, come può attestare questa foto condivisa da Jim Lee poco dopo!

Wonder Woman 3, il film

Si sa molto poco dei piani della Warner Bros. per Wonder Woman 3, ma dopo la risposta decisamente mista a Wonder Woman 84, non saremmo sorpresi se lo studio chiedesse a Jenkins di tornare al tavolo dei comics per trovare una trama più forte. Indipendentemente ci vorrà ancora un po’ di tempo prima di ricevere ulteriori aggiornamenti sul film dato che il prossimo progetto della regista è Star Wars: Rogue Squadron, che ha fissato una data di uscita per il 2023. Non resta che aspettare ulteriori notizie in merito!