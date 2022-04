Trentino Film Commission e Trento Film Festival rinnovano per questa 70° edizione la loro collaborazione

- Pubblicità -

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione tra Trento Film Festival e Trentino Film Commission che per questa 70° edizione (Trento, 29 aprile – 8 maggio www.trentofestival.it) sarà protagonista di quattro momenti particolarmente significativi per la crescita del settore audiovisivo.

Come ogni anno all’interno del programma del Trento Film Festival sarà presente la sezione Orizzonti Vicini dedicata agli autori, alle produzioni e ai protagonisti dalla regione Trentino-Alto Adige, che include 4 tra lungo e mediometraggi e 7 opere brevi.

Tra i vari tioli ricordiamo “I ribelli del cibo. Storie di piccoli produttori dell’Alto Adige” di Paolo Casalis; “La frequentazione dell’orso” di Federico Betta, sul rapporto uomo-orso in Trentino tra storia e presente; “Una città di carta” di Guido Laino su una piccola comunità del Tesino andata per il mondo a cercare fortuna e “Inedita” di Katia Bernardi, sorprendente ritratto della scrittrice Susanna Tamaro, già presentato alla Festa del Cinema di Roma e qui alla prima proiezione nella città della regista.

Inoltre la Trentino Film Commission sarà presente anche nella sezione Concorso internazionale con il titolo “Adam Ondra: Pushing the Limits” di Jan Šimánek e Petr Záruba, coproduzione della trentina Jump Cut, che ritrae il grande climber ceco nella difficile, sportivamente e umanamente, preparazione alle Olimpiadi di Tokyo, dove l’arrampicata ha debuttato lo scorso anno.

Il secondo appuntamento organizzato nato dalla collaborazione tra Trentino Film Commission e Trento Film Festival è il workshop dedicato a produttori cinematografici FORWARD Trentino Producers Lab, un momento dedicato alla formazione e al mentoring professionale e avrà luogo a Trento dal 3 al 7 maggio.

Il terzo momento è il “Festival Training. I Festival Come Laboratori Di Formazione” che prevede tre talk: la prima dal titolo “Green Si Diventa” sarà un’occasione di confronto sul tema della sostenibilità, tra Italian Film Commissions e Associazione Italiana Festival di Cinema; Il secondo dal titolo “NORD/EST/DOC/CAMP” sarà un momento di riflessione sul mondo del documentario per presentare un progetto che unisce le forze di due festival radicati su un territorio cinematograficamente sempre più creativo e vitale, per offrire consulenza e sostegno a progetti in fase di finalizzazione.

E infine “Itineranze Doc” presentazione del percorso semestrale di formazione e training, dedicato a progetti di cinema del reale in fase di sviluppo, per sostenere a livello creativo e produttivo registi al primo (o secondo) lungometraggio. Promosso da Bellaria film festival, IsReal, Sole Luna Doc Festival, PerSo Film Festival, FrontDoc, Festival dei Popoli.

Inoltre quest’anno per la prima volta verrà istituito il premio Green Film. Questo riconoscimento, promosso in collaborazione con APPA Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, sarà assegnato al film che esprima in maniera più efficace i valori e le pratiche della protezione e della sostenibilità ambientale, con particolare attenzione all’ambiente montano e ai cambiamenti climatici.