In un’intervista con Entertainment Weekly, l’attore Mads Mikkelsen ha fornito ai fan maggiori indicazioni sul suo ruolo Indiana Jones e il Quadrante del Destino, dove interpreta Jürgen Voller, ex scienziato nazista operante ora alla NASA, nonché principale antagonista di questa nuova avventura. Mikkelsen ci ha tenuto a specificare però che Voller si distingue dai precedenti nemici nazisti del celebre archeologo, per via della volontà di porre rimedio agli errori di Adolf Hitler: “Bene, se credi in una certa ideologia, ovviamente, agirai affinché quell’ideologia trionfi, giusto? Ma questo può presentarsi in molte forme“, ha spiegato l’attore.

“Penso che fosse in disaccordo con Hitler su molte cose. E le sue idee potrebbero anche essere una versione migliore di quelle di Hitler, ma comunque, un uomo che decide che tutto non è mai una buona soluzione“. Porre rimedio sì, ma solo per poter riuscire lì dove Hitler ha fallito, cosa che dunque farebbe di Voller un uomo particolarmente temibile nei suoi intenti. Mikkelsen ha poi rivelato anche che il personaggio di Voller sarà introdotto con una scena negli anni ’40, quando “è un uomo molto, molto appassionato del suo lavoro, della scienza dietro ciò che sta facendo, e meno dell’ideologia per cui lo sta facendo.“

Inoltre, il suo arco narrativo nel film avrà un parallelo molto stretto con Indy, poiché entrambi gli uomini iniziano come ambiziosi sognatori nella loro giovinezza, arrivando però agli anni ’60, quando Il Quadrante del Destino è ambientato, ritrovandosi mentalmente bloccati nel passato pur mantenendo “la passione per quell’unico obiettivo nella vita“. “Penso che la passione per quello che fa e la passione per quello che sta cercando sia qualcosa in cui posso identificarmi“, ha detto Mikkelsen. “Ma che aspetto ha per lui un posto migliore? È qui che diventa complicato“. Non resta dunque che attendere l’uscita in sala del film, il 28 giugno, per scoprire le reali intenzioni del personaggio.

Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Toby Jones (Jurassic World – Il regno distrutto), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Animali Fantastici – I segreti di Silente). Il film vedrà Indy intento a scoprire un artefatto che può apparentemente riavvolgere e manipolare il tempo, particolarmente ambito da un ex nazista ora scienziato presso la Nasa, dove si sta intanto progettando lo sbarco sulla luna.

Diretto da James Mangold (Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.