- Pubblicità -

Penélope Cruz è stata scelta per interpretare la protagonista dell’adattamento de I Giorni dell’Abbandono, di Elena Ferrante. Il film sarà diretto da Isabel Coixet, una delle più acclamate registe spagnole, The Bookshop, Elegy, My Life Without Me. È stata premiata con dieci Goya, più di qualsiasi altra regista donna nella storia della Spagna. La sceneggiatura è affidata a Laurence Coriat, sceneggiatrice francese, nota soprattutto per il suo lavoro con Michael Winterbottom.



Già nel 2005, Roberto Faenza aveva adattato il romanzo, dirigendo Margherita Buy nei panni della protagonista della storia.

Una donna ancora giovane, serena e appagata, tutt’altro che inattiva nel cerchio sicuro della famiglia, viene abbandonata all’improvviso dal marito e precipita in un gorgo scuro e antico. Rimasta con i due figli e il cane, profondamente segnata dal dolore e dall’umiliazione, Olga, dalla tranquilla Torino dove si è trasferita da qualche anno, è risucchiata tra i fantasmi della sua infanzia napoletana, che si impossessano del presente e la chiudono in una alienata e intermittente percezione di sé. Comincia a questo punto una caduta rovinosa che mozza il respiro, un racconto che cattura e trascina fino al fondo più nero, più dolente dell’esperienza femminile.

LOTUS PRODUCTION – Una società Leone Film Group

Lotus Production è una casa di produzione cinematografica e televisiva guidata da Raffaella Leone e Andrea Leone e controllata da Leone Film Group, società operante nel mercato cinematografico e audiovisivo e quotata sul mercato AIM Italia dal 2013. Affermata e riconosciuta anche a livello internazionale, Lotus ha prodotto negli anni film e serie TV di successo, collaborando con alcuni tra i principali autori italiani, tra cui Paolo Genovese, Gabriele Muccino e Paolo Virzì. Dopo aver prodotto titoli del calibro di Perfetti sconosciuti, La pazza gioia, e A Casa tutti bene e A casa tutti bene – La serie saranno presto disponibili su Disney+ due importanti progetti targati Lotus: l’adattamento televisivo del bestseller I leoni di Sicilia di Stefania Auci, diretto da Paolo Genovese e Uonderbois, serie tv urban fantasy diretta da Andrea De Sica e Giorgio Romano. Su Sky è in arrivo la nuova stagione di A casa tutti bene – La serie, diretta da Gabriele Muccino. Nell’aprile 2022 è stata aperta una nuova divisione della società diretta da Elisa Ambanelli e dedicata allo sviluppo di progetti di intrattenimento unscripted con focus su documentari, docu-serie e format tv originali e d’acquisto.

Penélope Cruz

Penélope Cruz, vincitrice di un premio Oscar e tre volte candidata all’Oscar, è una delle attrici più versatili dei nostri giorni. Tra i suoi ruoli passati figurano DON’T MOVE, VOLVER, VICKY CRISTINA BARCELONA e NINE. Nel 2021 ha recitato in Madres paralelas di Pedro Almodóvar, per il quale è stata candidata all’Oscar per la migliore attrice e ha vinto la Coppa Volpi per la migliore attrice alla Mostra del Cinema di Venezia del 2021. Recentemente la Cruz è stata ha recitato nel thriller sociale ON THE FRINGE di Juan Diego Botto e in L’IMMENSITA di Emanuele Crialese. Prossimamente sarà protagonista di FERARRI di Michael Mann, accanto ad Adam Driver e Shailene Woodley.

MOONLYON

Nel 2022, Penélope Cruz ha collaborato con la CEO di MediaPro Studio, Laura Fernández Espeso, per lanciare la sua casa di produzione chiamata Moonlyon. Questa azienda internazionale e indipendente si concentrerà sulla produzione di contenuti premium non fiction e drammatici. L’obiettivo dell’azienda è quello di produrre e distribuire storie diverse provenienti da tutto il mondo, con il supporto dell’infrastruttura globale e della posizione internazionale di MediaPro. Con 25 anni di esperienza nell’industria dei contenuti e 56 sedi internazionali in tutto il mondo, MediaPro ha una forte influenza nel mercato della produzione in Spagna e in Europa e assisterà nella distribuzione e nelle vendite.